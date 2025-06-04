'Смажити' или 'жарити': как правильно будет на украинском

Переходя на украинский язык, многие стараются избавиться от русизмов и любой кальки с русского. Это абсолютно правильное и похвальное стремление, но важно не выплеснуть с водой ребенка и не переусердствовать в процессе очищения своей речи.

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OBOZ.UA с радостью поможет лучше выучить и понять украинский язык, чтобы пользоваться им наилучшим образом. Сегодня поговорим о "кулинарных" глаголах "смажити" и "жарити", которые употребляются довольно часто. Один из них может вызвать у вас опасения, что он является русинизмом.

Конечно, речь идет о слове "жарити". Оно небезосновательно кажется многим скалькированным с русского, ведь там употребляется лексема "жарить". Но обратите внимание, что в украинском языке есть существительное "жар", которым, в частности, описывают сильное тепло от чего-то нагретого – именно в таких условиях происходит процесс зажаривания пищи.

И правда, проверка словарей показывает, что они содержат производный от существительного "жар" глагол "жарити". Вот как толкует его 11-томный Словарь украинского языка:

Готовить пищу с жиром на огне, на жару без использования воды; жарить. Подпекать кого-, что-нибудь на огне, на жару. Сильно греть, пригревать; печь, жечь (о солнце). Страстно, азартно, с особой силой делать что-либо (употреб. вместо определенного глагола).

Кстати, в словарях можно найти и родственное этим словам прилагательное "жаристий", которое означает нечто, что горит без пламени, дает много жара, или же имеет ярко-красный цвет. Или еще одно прилагательное – "жаркий". Им описывают предмет, который дает много тепла, или имеет высокую температуру. Так можно сказать об одежде, которая согревает слишком сильно или о климате либо погоде.

Итак, как видим, описывая процесс приготовления пищи, вполне допустимо употреблять как слово "смажити", так и слово "жарити". Хотя первое действительно сейчас встречается в речи значительно чаще.

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