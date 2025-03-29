'Смартфону' или 'смартфона': как говорить правильно

В повседневной речи мы все чаще сталкиваемся со словами иноязычного происхождения, в частности названиями современных гаджетов. Один из самых распространенных вопросов, который возникает даже у носителей украинского языка: как правильно – "смартфона" или "смартфону"?

Видео дня

Хотя обе формы можно услышать в разговорах, только одна из них отвечает нормам. Языковед Ольга Багний рассказала, как правильно употреблять слово "смартфон" в родительном падеже.

Слово смартфон – это заимствование из английского smartphone, что означает мобильный телефон, или многофункциональный гаджет, который сочетает возможности связи, фото- и видеосъемки, доступа к Интернету, приложений и т.д.

В грамматическом плане "смартфон" – это существительное мужского рода с твердым основанием. Это означает, что оно склоняется по стандартным правилам, подобно таким словам, как телефон, ноутбук, планшет, девайс, паспорт, пылесос и т.д.

В родительном падеже единственной нормативной формой является "смартфона". Это соответствует аналогичным формам для других подобных слов, таких как "телефон" – "телефона".

Например:

Я не бачив мого смартфона.

У мене немає смартфона.

Зарядного пристрою для смартфона не знайшлося.

Именно форма "смартфона" является нормативной и рекомендованной во всех случаях. Она соответствует украинским правилам склонения существительных мужского рода с твердым основанием, в частности обозначающих неодушевленные предметы.

Поэтому запомните правило "-а" для техники: телефон – телефона, ноутбук – ноутбука, планшет – планшета, смартфон – смартфона.

Следует избегать влияния суржика, часто "подсказывающего" неправильные формы по образцу русского языка.

Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Так сложилось исторически: на развитие украинского языка на протяжении веков влияли польский, венгерский, литовский, немецкий и другие. Что такое палинка, купорка, тремпель и фармазон и какие необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, существует ли в украинском языке слово "пылесос".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.