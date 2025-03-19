Слышали далеко не все: что означает слово 'бамбетель'

Украина – большая страна, поэтому не удивительно, что украинский язык на разных ее краях так сильно отличается. В частности, с точки зрения лексики. Ведь каждый диалект содержит немало характерных для определенной местности слов.

Видео дня

Так из Галичины пришло колоритное слово "бамбетель". OBOZ.UA разбирался, как оно появилось и что значит.

Употреблять это слово в западных областях начали в 19 веке, когда здесь стремительно развивались города и, соответственно, появлялось немало новых предметов мебели. Слово "бамбетель" является заимствованием из немецкого языка и происходит от существительного bankbettel. В первую очередь оно описывает раздвижную лавку, которая на ночь превращалась в кровать.

Днем такой предмет мебели имел вид деревянного дивана, нередко обильно украшенного резьбой. А ночью бамбетель раздвигали, клали на него матрас и использовали для сна. Особенности конструкции такого предмета мебели позволяли использовать его и как сундук.

С развитием городского транспорта у слова появилось и переносное значение. Бамбетлем стали называть задний ряд сидений в трамвае или автобусе. Ведь здесь они образуют скамью, похожую на настоящий бамбетель.

Ранее OBOZ.UA объяснял значение редкого слова "кебета".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.