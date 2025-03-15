Что такое 'кебета': значение редкого слова

Настоящее лексическое богатство украинского языка можно узнать, если погрузиться в изучение редких и диалектных слов. Они органически дополняют наш активный словарь и помогают лучше понять классическую литературу.

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OBOZ.UA продолжает свой цикл материалов о таких интересных украинских словах. И сегодня мы расскажем об существительном "кебета". Или его синониме "кеба".

Словари подают их как разговорные и называют однаковыми по значению. Откуда они происходят, языковедам до конца непонятно. Зато толкование у слов "кебета" и "кеба" вполне четкое. Они означают способности, талант, определенное умение человека или его разум.

Примеры этих слов можно найти в классической украинской литературе. Вот несколько из них:

Чи так, батьку отамане? Чи правду співаю? Ех, якби то!... Та що й казать? Кебети не маю (Т. Шевченко)

Хто мав к чому яку кебету, Такого той шукав бенкету, Всі веремію підняли (И. Котляревский)

Справді, коли бракує ватагам кебети, хай встане жінка, як нова Дебора, і скрикне: "Встань, Ізраїлю, повстань!" (Леся Украинка)

Виміряти ліс – не така вже й проста справа, не у всякого вистачить кебети (М. Стельмах)

Также слово употребляется во фразеологизмах. Например, если о человеке скажут "(в голові) кебета догори дриґом стала", это будет означать, что он сошел с ума или ведет себя, как сумасшедший, не может четко мыслить. Зато о человеке, который проявляет сообразительность и здравый смысл, можно сказать "має кебету".

Эти существительные также обладают выраженным словообразовательным потенциалом. Так в речи можно встретить несколько производных от них прилагательных, которыми можно описать умного, толкового или умелого человека:

кебетливий;

кебетний;

кебітливий;

кебітний.

Так же от них образуются и прилагательные для описания людей мало к чему способных, неразумных, лишенных здравого смысла:

безкебетний;

нескебетный.

А об отсутствии талантов или особых навыков или неспособности что-то сделать можно сказать "безкебеття".

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