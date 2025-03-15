Что такое "кебета": значение редкого слова
Настоящее лексическое богатство украинского языка можно узнать, если погрузиться в изучение редких и диалектных слов. Они органически дополняют наш активный словарь и помогают лучше понять классическую литературу.
OBOZ.UA продолжает свой цикл материалов о таких интересных украинских словах. И сегодня мы расскажем об существительном "кебета". Или его синониме "кеба".
Словари подают их как разговорные и называют однаковыми по значению. Откуда они происходят, языковедам до конца непонятно. Зато толкование у слов "кебета" и "кеба" вполне четкое. Они означают способности, талант, определенное умение человека или его разум.
Примеры этих слов можно найти в классической украинской литературе. Вот несколько из них:
- Чи так, батьку отамане? Чи правду співаю? Ех, якби то!... Та що й казать? Кебети не маю (Т. Шевченко)
- Хто мав к чому яку кебету, Такого той шукав бенкету, Всі веремію підняли (И. Котляревский)
- Справді, коли бракує ватагам кебети, хай встане жінка, як нова Дебора, і скрикне: "Встань, Ізраїлю, повстань!" (Леся Украинка)
- Виміряти ліс – не така вже й проста справа, не у всякого вистачить кебети (М. Стельмах)
Также слово употребляется во фразеологизмах. Например, если о человеке скажут "(в голові) кебета догори дриґом стала", это будет означать, что он сошел с ума или ведет себя, как сумасшедший, не может четко мыслить. Зато о человеке, который проявляет сообразительность и здравый смысл, можно сказать "має кебету".
Эти существительные также обладают выраженным словообразовательным потенциалом. Так в речи можно встретить несколько производных от них прилагательных, которыми можно описать умного, толкового или умелого человека:
- кебетливий;
- кебетний;
- кебітливий;
- кебітний.
Так же от них образуются и прилагательные для описания людей мало к чему способных, неразумных, лишенных здравого смысла:
- безкебетний;
- нескебетный.
А об отсутствии талантов или особых навыков или неспособности что-то сделать можно сказать "безкебеття".
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