'Скромная, милая весна': синоптик рассказала, чем удивит погода украинцев 2 марта

В понедельник, 2 марта, в Украину придет теплая погода. В то же время в отдельных регионах пройдут небольшие дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха местами будет достигать до +13 градусов.

Погода в Украине и Киеве 2 марта

По ее словам, завтра в большинстве областей без существенных осадков, небольшие дожди только охватят западные регионы и Винницкую область.

Ближайшей ночью температура воздуха составит -2...+2 градуса тепла. В то же время завтра днем теплее всего будет в южной части Украины, +9...+13 градусов.

В западных областях, как информирует синоптик, будет свежая погода: ожидается +4...+9 градусов. На востоке Украины +6 градусов в Харьковской области и +7 градусов на Луганщине. В то же время теплее всего будет в Донецкой области, там воздух прогреется до +10 градусов.

В центральных регионах ожидается +6...+10 градусов. На севере Украины предполагается +3... +6 градусов. А в столице в понедельник, 2 марта, осадков не ожидается. Ночью около нуля, днем до +5 градусов.

"Скромная, милая весна", — подвела итоги Диденко.

Что говорят в Укргидрометцентре

В то же время в Укргидрометцентре отмечают, что завтра предварительно, по всей территории Украины будет без осадков. Теплее всего будет в Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму: днем там воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла.

В западных регионах похожая температура воздуха будет наблюдаться только на Закарпатье. Холоднее всего ночью будет только на Луганщине: температура воздуха -1...-3 градусов мороза.

