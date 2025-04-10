Сколько выходных будет у украинцев на Пасху 2025: объяснение

В 2025 году Пасха выпадает на воскресенье, 20 апреля. По закону, это официальный праздник, обычно предусматривающий дополнительный выходной.

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Впрочем, из-за действия военного положения дополнительные выходные отменены. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Празднование Пасхи в 2025 году приходится на воскресенье, 20 апреля. Эта дата определена по новой редакции церковного календаря, которую внедрила Православная церковь Украины.

Она совпадает с датой празднования и в Католической церкви, так что в 2025 году Пасха будет отмечаться одновременно.

Согласно украинскому законодательству, если государственный праздник выпадает на воскресенье, выходной день переносится на понедельник. В мирное время это правило распространяется и на Пасху, так что 21 апреля могло бы быть официальным выходным днем.

Однако из-за введения военного положения в Украине все дополнительные выходные временно отменены. Это означает, что в 2025 году после Пасхи не будет официальным выходным днем, и государственные учреждения будут работать в обычном режиме.

Ранее OBOZ.UA публиковал даты всех церковных праздников на 2025 год по новому календарю.

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