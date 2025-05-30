В Украине изменили правила бронирования от мобилизации: что необходимо знать

В Украине расширили перечень предприятий, на которых разрешается бронирование 100% военнообязанных. Для обеспечения обороноспособности страны во время военного положения теперь туда входят также предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Ранее им разрешалось бронировать 50% своих военнообязанных работников.

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Соответствующие изменения в Порядок бронирования военнообязанных были приняты на заседании Кабинета министров 30 мая, сообщили на правительственном портале. Они предусматривают:

бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

для компаний, которые охраняют объекты топливно-энергетического комплекса, упростили условия получения статуса критических – они могут применять любые три установленные критерии, а также для них отменены требования по уровню среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тыс. грн.

"Это решение позволяет государству гибко реагировать на потребности обороны и поддерживать бесперебойное функционирование предприятий, которые играют критическую роль в жизнеобеспечении населения и защите страны. Мы поддерживаем как энергетические компании, так и тех, кто занимается обеспечением армии – от дронов до медицинской подготовки", – пояснил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Сейчас условия для бронирования остаются неизменными. А именно:

предприятие должно быть включено в перечень критически важных – по представлению соответствующего органа (Минобороны, Минэнерго и т.д.);

подача заявления осуществляется исключительно в цифровом формате через портал Дія;

ответственность за формирование списков предприятий возложена на уполномоченные государственные органы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее украинским предприятиям со статусом критичности разрешили бронировать от мобилизации в ряды Сил обороны больше сотрудников. Это стало возможным благодаря обновлению правил подсчета количества военнообязанных на предприятии на портале Дія. То есть теперь в общее количество военнообязанных будут учитываться те, кто стал на защиту государства после 18 мая 2024 года. Таким образом, компании смогут бронировать больше специалистов по своему проценту.

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