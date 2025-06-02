В Украине могут разрешить бронировать мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске: что известно

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает важные изменения в организации трудовых отношений во время военного положения. В частности, речь идет о возможности бронирования военнообязанных работников, даже если их военно-учетные документы не приведены в соответствие с законодательством или они находятся в розыске территориальными центрами комплектования (ТЦК). Кроме того, инициатива позволяет работодателям увольнять таких работников во время испытательного срока, если те не обновили документы.

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Об этом говорится в законопроекте №13335 от 30 мая 2025 года, обнародованном на сайте Верховной Рады Украины. Его инициаторами стали группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия, Александр Завитневич, Галина Янченко, Роман Костенко и другие.

В пояснительной записке к документу отмечается, что при осуществлении бронирования работников критически важных предприятий, учреждений и организаций, в частности в оборонно-промышленном комплексе, часто возникают проблемы. В частности, военнообязанные получают повестки еще до завершения процедуры определения их предприятий критически важными, а также до принятия решений о бронировании. Это затрудняет работу важных учреждений, которые должны работать бесперебойно в условиях войны.

Законопроект призван устранить правовые пробелы и обеспечить эффективное бронирование работников, выполняющих ключевые функции, даже если по бюрократическим или техническим причинам их военные документы еще не обновлены. Вместе с тем предлагается усилить ответственность работников за отсутствие актуальных военных данных – вплоть до увольнения с работы.

Главным комитетом законопроекта является Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Сопровождение также осуществляют комитеты по вопросам соцполитики, экономического развития, бюджета, правоохранительной деятельности, антикоррупционной политики и евроинтеграции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине расширили перечень предприятий, на которых разрешается бронирование 100% военнообязанных. Для обеспечения обороноспособности страны во время военного положения теперь туда входят также предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Ранее им разрешалось бронировать 50% своих военнообязанных работников.

Ранее украинским предприятиям со статусом критичности позволили бронировать от мобилизации в ряды Сил обороны больше сотрудников. Это стало возможным благодаря обновлению правил подсчета количества военнообязанных на предприятии на портале Дія. То есть теперь в общее количество военнообязанных будут учитываться те, кто стал на защиту государства после 18 мая 2024 года. Таким образом, компании смогут бронировать больше специалистов по своему проценту.

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