Сколько украинцев считаются пропавшими без вести: названа колоссальная цифра

В Украине более 90 тысяч граждан считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Среди них военные, гражданские и дети.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов на запрос медиа. Сейчас розыск этих лиц продолжается.

"По результатам рассмотрения запроса информируем, что по состоянию на 23.02.2026 в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, внесены сведения о более 90 тыс. человек (как военнослужащих, так и гражданских, в том числе детей), розыск которых продолжается", – отмечается в документе.

Среди пропавших без вести преобладают военные

В отчете отмечается, что среди лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, преобладают военнослужащие сектора безопасности и обороны, в который входят Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Служба безопасности и разведывательные органы Украины.

В то же время с началом полномасштабной агрессии России Украина не разглашала данные о количестве пропавших без вести военнослужащих, ведь освещение информации, в частности о потерях личного состава, среди погибших, пленных и пропавших без вести могла бы быть использована врагом для планирования атак и ведения информационной войны против Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с момента начала полномасштабной войны Украина потеряла 55 тысяч своих защитников. По его словам, названная цифра не включает большого количества пропавших без вести.

Как писал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта 2026 года минимальные выплаты семьям погибших и пропавших без вести военных вырастут до 12 810 грн или 10 020 грн на человека в зависимости от состава семьи. Перерасчет проведут автоматически, а с 2027 года эти суммы будут ежегодно индексироваться.

