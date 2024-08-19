Сколько украинцев одобряют легализацию медицинского каннабиса: результаты опроса

Отношение украинцев к легализации медицинского каннабиса меняется. В частности, относительное большинство граждан положительно воспринимают идею легализации, что является определенным прогрессом в изменении социальных ценностей.

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Об этом свидетельствуют данные последнего исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 16 по 22 мая 2024 года. В частности, 43% украинцев выражают положительное отношение к легализации медицинского каннабиса.

Отрицательно относятся к этой идее 16% респондентов, в то время как 41% имеют нейтральное или неопределенное отношение.

При уточнении вопроса и указании, что речь идет о марихуане, цифры остаются схожими. 45% респондентов поддерживают легализацию, а 23% выражают отрицательную позицию. Еще 32% остаются нейтральными или неопределенными в своих взглядах.

Больше всего положительных отзывов вызвал акцент на использовании каннабиса для облегчения боли. В этом контексте 57% опрошенных поддерживают идею легализации, 14% выступают против, а 28% имеют нейтральное или неопределенное отношение.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что эти изменения в отношении отражают более широкую евроатлантическую интеграцию Украины. Он считает, что рост поддержки легализации медицинского каннабиса является признаком осовременивания ценностей украинцев и их приближения к европейским стандартам.

Грушецкий отмечает, что раньше украинцы демонстрировали гораздо больший консерватизм. К примеру, в 2016 году 85% респондентов выступали за полный запрет легких наркотиков. Тенденции изменились, и сейчас украинцы более открыты для обсуждения темы, даже если речь идет о наркотиках, когда акцент делается на медицинские цели.

"Для многих украинцев такой формат значительно более приемлем, и даже вообще открыл украинцев к переосмыслению вопроса и позволил "принять" аргументы (а не заранее отвечать категорическим отказом, потому что мы говорим о "наркотиках")", – сказал Грушецкий.

Напомним, 16 августа вступает в силу закон, регулирующий оборот растений рода конопли для медицинских, промышленных, научных и научно-технических целей. Теперь в Украине разрешено использовать каннабис в медицинских целях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее депутат и одна из авторов законопроекта Ольга Стефанишина рассказала, что выращивать каннабис будут только в специальных теплицах, где каждый куст будет обозначен уникальным штрих-кодом.

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