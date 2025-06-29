Сколько на самом деле стоил доллар в СССР и почему за него могли наказать

Идеологически доллар в СССР рассматривался как враждебная валюта и олицетворение так называемой капиталистической философии. Валютные операции контролировались государством, а попытки обмена на "черном рынке" карались строго, вплоть до смертной казни.

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На протяжении десятилетий советская пропаганда постоянно предсказывала крах доллара. Однако в итоге распался сам Советский Союз, а доллар остался основной мировой валютой. Автор популярного YouTube-канала"Историк" рассказал, какой был реальный курс доллара в СССР и кто мог законно им пользоваться.

Когда в СССР запретили доллар

До конца 1920-х годов валютные операции в СССР были формально разрешены. Однако уже с 1927 года государство полностью монополизировало валютный рынок: все операции с валютой перешли под контроль Госбанка и "Внешторгбанка".

В 1937 году в уголовном законодательстве появилась 25-я статья, которая приравнивала незаконные валютные операции к государственной измене. Это стало началом многолетних репрессий против всех, кто имел дело с иностранной валютой, в частности с долларами.

Иосиф Сталин даже планировал создать блок государств, которые бы полностью отказались от доллара во взаимных расчетах.

"Валютная" статья и смертные приговоры

Наиболее жестокие наказания за валюту ввели в 1961 году, когда вступил в силу новый Уголовный кодекс с 88-й статьей. Она предусматривала

от 3 до 8 лет заключения;

конфискацию имущества;

расстрел – в случае "значительных объемов".

Именно в том же году состоялась показательная казнь трех "валютчиков": Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева – один из самых громких политических процессов хрущевской эпохи.

Кому разрешалось иметь доллары

Официально приобрести доллары могли лишь отдельные категории лиц: дипломаты, члены партийной номенклатуры, спортсмены, артисты и моряки, имевшие разрешение на выезд за границу.

Операции проводились исключительно в определенных отделениях Госбанка, под наблюдением милиции, до полудня и на сумму не более 30 советских рублей. По возвращении из поездки вся остаточная сумма долларов должна была быть сдана обратно государству.

Черный рынок и реальный курс

Несмотря на строгий запрет, доллар оставался объектом активного обращения на теневом валютном рынке. Так называемые "валютчики" или "фарцовщики" предлагали обмен в крупных городах в 5-10 раз выгоднее, чем официально. Для советских граждан, которым разрешалось купить лишь 33 доллара, этого было катастрофически мало, особенно при выезде за границу. Поэтому большинство вынуждено было обращаться к нелегальному рынку.

Официальный курс

В течение десятилетий СССР сохранял фиксированный официальный курс доллара, который не имел ничего общего с реальностью. Например, после денежной реформы 1961 года один доллар приравнивали к 90 копейкам, а впоследствии – до 60 копеек.

В то же время на черном рынке за него давали 5–10 рублей, иногда больше. Это создавало параллельные миры: официальную экономику с идеологической иллюзией равенства и реальность, где иностранная валюта была лакмусовой бумажкой настоящей ценности вещей.

Только в 1994 году, через несколько лет после краха Советского Союза, 88 статья Уголовного кодекса была отменена.

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