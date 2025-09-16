Сколько мужчин и женщин готовы с оружием в руках защищать Украину: результаты опроса

Более половины украинцев в возрасте 18+ лет, которые сейчас не проходят военную службу, готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину. Такой уровень готовности значительно выше по сравнению с другими странами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Его проводили со 2 по 14 сентября методом телефонных интервью.

Результаты опроса

По данным этого социсследования, в целом готовность взять в руки оружие для защиты страны выразили 54% украинцев. Из них 23% однозначно готовы, а еще 31% скорее готовы.

Не готовых защищать свое государство оказалось 38%. Из них скорее не готовы – 15%, однозначно не готовы – 23%. Еще 9% не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

В гендерном разрезе готовность взять в руки оружие для защиты страны в целом выразили 63% мужчин и 46% женщин.

При этом процент мужчин почти не менялся относительно возраста. А среди женщин самую высокую готовность проявили украинки в возрасте 18-29 лет и 45-59 лет.

Как отметили в КМИС, такой уровень готовности выше по сравнению с другими странами Запада. Так, по данным Gallup (на 2023 год), например:

в Польше готовы воевать за свою страну 45% ,

в США – 41%,

в Германии – 23%,

в Великобритании – 33%.

Всего в странах ЕС готовы защищать свое государство с оружием в руках 32% При этом на тот же период в Украине по этой формулировке было 62%.

"В то же время надо учитывать, что для украинцев этот вопрос не является гипотетическим и абстрактным, а вполне реальным, то есть от украинцев можно ожидать более приближенные к реальному поведению ответы", – отмечают социологи.

Как сообщал OBOZ.UA, новый опрос КМИС также показал, что большинство украинцев верят в победу Украины в войне при условии надлежащей поддержки Запада. При этом украинцы по-разному оценивают возможные мирные планы: концепция от Европы и Украины воспринимается сдержанно положительно, тогда как российский план почти однозначно отвергается. Вместе с тем украинцы ожидают, что даже при реализации "европейского" сценария угроза повторного нападения России сохранится.

