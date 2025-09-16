Сколько украинцев верят в победу и как относятся к различным вариантам мирных планов: результаты опроса

Большинство украинцев верят в победу Украины в войне при условии надлежащей поддержки Запада. Население по-разному оценивает возможные мирные планы: концепция от Европы и Украины воспринимается сдержанно положительно, тогда как российский план почти однозначно отвергается.

При этом украинцы ожидают, что даже при реализации "европейского" сценария угроза повторного нападения России сохранится. Об этом свидетельствует новый опрос КМИС.

Вера в победу

Абсолютное большинство украинцев – 76% – считают, что победа возможна, если Украина получит надлежащую поддержку оружием и финансами, а также эффективную санкционную политику Запада. Только 15% считают, что даже при таких условиях победа невозможна. Остальные 9% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

По сравнению с прошлым годом, показатели остались почти неизменными: в сентябре 2024 года 81% считали, что Украина способна достичь успеха, а 14% – что это невозможно даже при поддержке Запада. Это свидетельствует о стабильности веры украинцев в возможность победы, несмотря на сложную ситуацию.

Отношение к условным мирным планам

КМИС исследовал восприятие двух сокращенных вариантов мирных планов.

Условный план Европы и Украины предусматривает:

Надежные гарантии безопасности от Европы и США;

Поставки оружия и финансов в достаточном количестве;

Закрытие украинского неба от атак;

Замораживание линии фронта без официального признания Россией оккупированных территорий;

Движение Украины к вступлению в ЕС;

Сохранение санкций против России до установления устойчивого мира.

Условный план России включает:

Отмену санкций против России;

Придание русскому языку официального статуса;

Существенное сокращение украинской армии и вооружения;

Отказ Украины от членства в НАТО и ограничение поставок оружия Западом;

Россия определяет гарантии безопасности для Украины;

Вывод украинских войск из части Донецкой области;

Официальное признание Крыма, Донецка и Луганска частью России;

Сохранение контроля России над оккупированными частями Херсонщины и Запорожья.

Российский план категорически неприемлем для большинства: 75% украинцев считают его совсем неприемлемым, а лишь 17% готовы его принять. Во всех регионах Украины от 61 до 80% отвергают этот вариант.

План Европы и Украины поддерживает большинство: 74% одобряют его (преимущественно сдержанно), а лишь 15% категорически отвергают. В регионах уровень поддержки колеблется от 72 до 77%.

Российский план в случае реализации преимущественно воспринимается как поражение: 65% считали бы его неуспехом Украины, только 7% – скорее или полным успехом, еще 19% – 50 на 50 успех/неуспех.

План Европы и Украины частично воспринимается как успех: 30% считали бы его скорее или полным успехом, 44% – 50 на 50 успех/неуспех, только 18% – неуспехом. То есть даже положительно оцененный план не считается безусловным триумфом.

Вероятность повторного нападения России

Реализация плана России вызывает опасения повторной агрессии: 69% респондентов считают, что Россия снова попытается напасть, еще 16% оценили вероятность 50 на 50 и только 7% – что нападение больше не произойдет.

План Европы и Украины тоже не гарантирует полной безопасности: 56% ожидают, что Россия может напасть повторно, 28% оценили вероятность 50 на 50, лишь 10% – что угроза отсутствует.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство граждан Украины готовы поддержать прекращение огня только при условии предоставления международных гарантий безопасности. По данным опроса, такую позицию высказывают 75% респондентов.

