Сколько мирных людей погибло в августе из-за обстрелов РФ: ужасающая статистика ООН

В Украине за первые восемь месяцев 2026 года погибли не менее 2 222 мирных жителя, еще 13 058 получили ранения. Это больше, чем за весь 2025 год, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число гражданских жертв выросло на 55%.

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При этом приведенная ужасающая статистика Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине неполна. В Миссии признают, что опираются только на официально подтвержденные данные, а общие показатели погибших и пострадавших значительно выше.

Число жертв шокирует

Согласно отчету Миссии, август стал одним из самых тяжелых месяцев текущего года. Так, удары российских военных унесли жизни как минимум 372 мирных жителей, еще 2 349 человек получили ранения.

Больше гражданских жертв за месяц было зафиксировано только в июле этого года – тогда погибли 448 и были ранены 2 675 человек.

Жертвы среди гражданского населения зафиксированы в 13 областях Украины и Киеве. Наибольшее количество погибших и раненых в августе было именно в Киеве – 31 погибший и 106 пострадавших. В Херсоне в августе погибли и были ранены 25 и 334 человека соответственно, в Кривом Роге – 16 и 147, в Запорожье – 11 и 131.

Почему гибнут люди

Основной причиной потерь в августе в Миссии ООН называют дальнобойные удары российских агрессоров ракетами и БПЛА. Именно на такие удары приходится 47% всех погибших и раненых (это 194 погибших и 1 077 раненых).

Большинство таких случаев произошло в городах, расположенных вдали от линии фронта.

"Люди лежали на полу, истекали кровью и кричали, а другие бежали. Вокруг было так много раненых. Я видел двух девушек, полностью покрытых кровью", – цитирует Миссия рассказ очевидца российского военного преступления, совершенного 21 августа в Кривом Роге.

В прифронтовых районах главной угрозой для мирных жителей являются БПЛА малого радиуса действия. Они убили 91 человека и ранили 727 – это 30% всех гражданских потерь за месяц.

Августовские удары

В августе также резко возросло количество атак на компании розничной торговли, пищевой и логистической отраслей. Крупнейшие украинские компании, среди которых Fozzy Group, "Эпицентр", "Новая почта", магазины Rozetka, "Аврора" и Varus, подвергались атакам не менее 32 раз. Для сравнения: в июле таких случаев было всего 11.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину захватчики применяют сексуальное насилие в отношении гражданских лиц и военнопленных как часть "шокирующей практики пыток, запугивания и принуждения". В ООН задокументировали 1 004 случаев таких преступлений, жертвами которых стали люди в возрасте от 4 до 82 лет.

В субботу, 19 сентября, российские войска нанесли удар по Киевской области – в результате этого военного преступления в Фастовском районе погибли женщина и двое маленьких детей.

А накануне, 18 сентября, российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области, где в результате вражеских ударов погибли четыре человека.

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