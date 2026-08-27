Сколько минут варить яйца, чтобы они оставались максимально полезными: делимся точным временем
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Куриные яйца – очень полезный, вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Готовить из яиц можно много вкусных и полезных салатов, закусок, намазок. При варке яиц в воду добавьте соль.
Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, как и сколько варить яйца, чтобы желток получился идеальным.
Сколько варить яйца
- 3 минуты — белок сворачивается лишь частично, а желток остается очень жидким
- 6 минут – белок почти застыл, а желток остается жидким
- 7-8 минут – желток кремообразный, густой и немного "липкий", но не жидкий
- 10 минут – белок и желток полностью застыли, но все еще приятные и кремовые
- 12 минут – желток очень хорошо проварен и почти сухой
- 15+ минут – яйца могут стать резиновыми, с сухим, мучнистым желтком
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