Сколько гражданских украинцев погибает еженедельно в результате ударов РФ: статистика МВД

Из-за российских обстрелов еженедельно в Украине гибнут от 70 до 100 гражданских. Поэтому одним из главных вызовов для государства остается безопасность людей и развитие системы укрытий.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность". Министр подчеркнул, что главной задачей остается сохранение жизни и здоровья людей, в частности детей.

"Главное, о чем мы должны говорить – это о сохранении жизни и здоровья наших людей, наших детей. За неделю мы теряем 70-100 гражданских наших граждан. Они погибают в результате атак дронами, баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, авиационными бомбами", – заявил министр.

Глава МВД подчеркнул, что вопрос безопасности в общинах является одним из ключевых для власти. Клименко отметил, что создание сети укрытий особенно важно для приграничных общин.

Кроме того, по словам министра, в Украине уже обновили государственные строительные нормы. Отныне застройщики должны обязательно предусматривать укрытия при проектировании жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, по данным ООН, в течение первого квартала 2026 года из-за российских атак погибли 566 гражданских украинцев, еще 2 731 человек получил ранения. По сравнению с таким же периодом прошлого года, количество жертв страны-террористки выросло на 20%.

Также OBOZ.UA сообщал, Организация Объединенных Наций оценивает количество гражданских украинцев, погибших с начала полномасштабной российской войны, в 15 364 человек. Среди них 775 – дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!