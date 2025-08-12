Сколько людей утонуло в Киеве с начала года: в ГСЧС назвали страшную цифру

В Киеве с начала года на водоемах города погибли 22 человека. Благодаря городским спасателям, есть спасенные, среди которых – один ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Купальный сезон официально не открывали

Что известно

"Безопасность на воде – дело каждого. С начала 2025 года на водоемах столицы погибли 22 человека. За это же время спасены 6 человек, среди них – один ребенок. Каждый из этих случаев – не просто цифра, а чья-то жизнь, семья, история. Вода не прощает легкомыслия, поэтому стоит помнить несколько простых правил", – отметили в пресс-службе.

В ГСЧС напомнили, что в столице продолжает действовать решение Совета обороны города Киева от 17 мая 2023 года. Согласно ему купальный сезон официально не открыт, а жителям не рекомендуется посещать пляжи и места массового скопления людей у воды. Несмотря на это, ежедневно спасатели видят тех, кто игнорирует запрет и рискует собственной жизнью.

Трагедии на воде

В Деснянском районе Киева местные жители обнаружили в реке Десенка тело мужчины. Водолазы-спасатели обнаружили утопленника на расстоянии 35 метров от берега, на глубине 6 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве неподалеку от пешеходного моста в реке Днепр заметили тело мужчины. Чтобы достать утопленника на берег, вызвали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!