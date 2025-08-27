Сколько часов тушить свинину в духовке, чтобы она была сочной: делимся точным рецептом

Сочное мясо умеет приготовить не каждый, особенно в духовке. Кулинары советуют для сочности продукта готовить его в овощами, грибами и специями, и самое главное – не меньше 2 часов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной тушеной свинины с овощами и соусом.

Ингредиенты:

Мясо

Лук 3 шт

Перец сладкий (красный и желтый) 2 шт

Соленые огурцы 5 шт (небольшие)

Шампиньоны 250 г

Соль, перец по вкусу

Мука для панировки

Масло для жарки

Для соуса:

Вода 250 мл

Чеснок 3 зубчика

Кетчуп 4 ст.л

Горчица 2 ст.л

Томатная паста 2 ст.л

Сахар 2 ч.л

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать на порционные куски, посолить и поперчить с обеих сторон.

2. Обвалять каждый кусок в муке, обжарить на сковороде до золотистой корочки и переложить в форму для запекания. Выложить нарезанные овощи.

3. Смешать ингредиенты для соуса. Залить им мясо с овощами. Накрыть форму крышкой или фольгой и запекать при 180°C 2 часа.

