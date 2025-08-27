Сколько часов тушить свинину в духовке, чтобы она была сочной: делимся точным рецептом
Сочное мясо умеет приготовить не каждый, особенно в духовке. Кулинары советуют для сочности продукта готовить его в овощами, грибами и специями, и самое главное – не меньше 2 часов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной тушеной свинины с овощами и соусом.
Ингредиенты:
- Мясо
- Лук 3 шт
- Перец сладкий (красный и желтый) 2 шт
- Соленые огурцы 5 шт (небольшие)
- Шампиньоны 250 г
- Соль, перец по вкусу
- Мука для панировки
- Масло для жарки
Для соуса:
- Вода 250 мл
- Чеснок 3 зубчика
- Кетчуп 4 ст.л
- Горчица 2 ст.л
- Томатная паста 2 ст.л
- Сахар 2 ч.л
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать на порционные куски, посолить и поперчить с обеих сторон.
2. Обвалять каждый кусок в муке, обжарить на сковороде до золотистой корочки и переложить в форму для запекания. Выложить нарезанные овощи.
3. Смешать ингредиенты для соуса. Залить им мясо с овощами. Накрыть форму крышкой или фольгой и запекать при 180°C 2 часа.
