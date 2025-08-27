УкраїнськаУКР
Сколько часов тушить свинину в духовке, чтобы она была сочной: делимся точным рецептом

Рецепт мяса

Сочное мясо умеет приготовить не каждый, особенно в духовке. Кулинары советуют для сочности продукта готовить его в овощами, грибами и специями, и самое главное – не меньше 2 часов.

Как правильно готовить свинину

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной тушеной свинины с овощами и соусом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Мясо 
  • Лук 3 шт
  • Перец сладкий (красный и желтый) 2 шт
  • Соленые огурцы 5 шт (небольшие)
  • Шампиньоны  250 г
  • Соль, перец по вкусу
  • Мука для панировки
  • Масло для жарки

Для соуса:

  • Вода 250 мл
  • Чеснок 3 зубчика
  • Кетчуп 4 ст.л
  • Горчица 2 ст.л
  • Томатная паста 2 ст.л
  • Сахар  2 ч.л
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать на порционные куски, посолить и поперчить с обеих сторон.

Жареное мясо

2. Обвалять каждый кусок в муке, обжарить на сковороде до золотистой корочки и переложить в форму для запекания. Выложить нарезанные овощи. 

Мясо с овощами и соусом

3. Смешать ингредиенты для соуса. Залить им мясо с овощами. Накрыть форму крышкой или фольгой и запекать при 180°C 2 часа.

Готовое мясо с овощами

