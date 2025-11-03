Скидки уже не главное: исследование Fishka показало, как украинцы относятся к программам лояльности

Fishka представила масштабное исследование лояльности в Украине, которое охватывает период 2021–2025 годов. Результаты показывают: главными факторами выбора бренда стали доверие и эмоциональная связь, а не только выгода или скидки.

Несмотря на полномасштабное вторжение, 78% респондентов продолжили пользоваться программами лояльности, а половина – даже чаще, чем раньше. Самые популярные категории использования – АЗК, супермаркеты и заведения питания.

"Нам было важно не просто собрать данные, а услышать голоса людей и компаний, которые выстраивают долгосрочные отношения с клиентами", – отмечает Ольга Семчук, руководитель программы лояльности Fishka.

Среди ключевых трендов:

Гиперсонализация: 58% экспертов отметили, что инвестиции в персонализацию – один из основных трендов приоритетов 2025 года.

Геймификация: 55% опрошенных клиентов участвовали в геймифицированных активностях, таких как "Фишкоиграй" или "Смачноиграй".

Социальная ответственность: 44% опрошенных пользователей Fishka хотят иметь возможность донатить баллами.

Защита данных и удобство: 67% респондентов считают мобильное приложение самым удобным способом пользования программой лояльности.

Полный отчет "Лояльность как новая валюта" доступен для бесплатного скачивания по ссылке.