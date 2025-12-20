Ситуация в Одесской области: Зеленский заявил о быстрых инфраструктурных решениях

Президент Владимир Зеленский заявил, что в деталях осведомлен о ситуации в Одесской области, где враг не прекращает наносить удары по энергетической и критической инфраструктуре. Он дал задание местным властям как можно быстрее принять все меры, чтобы жители региона имели самые необходимые ресурсы.

Об этом украинский лидер отметил во время пресс-конференции 20 декабря. Он подчеркнул, что люди должны быть обеспечены продуктами, топливом и лекарствами.

"По поводу Одессы, безусловно, я понимал в деталях, что там происходит сразу после массовых ударов – не первых, не последних. Они постоянно там происходили. Провели несколько совещаний в онлайн формате. Командующий получил задание на временные инфраструктурные решения, очень быстро сделать, для того, чтобы, у людей были все возможности, по крайней мере те необходимости минимальные, которые нужны – от продуктов питания до топлива и медицинских препаратов", – говорится в заявлении Зеленского.

Он также сообщил, что занимается вопросом ответственных за противовоздушную оборону в Одесской области. Деталей президент не раскрыл, отметив лишь, что к обсуждению привлечен главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

"Вы знаете о мостах, и я не хотел бы говорить о конкретных шагах, когда и что будет сделано. Разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно в Одесской области. Здесь оставьте, пожалуйста, этот вопрос между мной и главкомом", – сказал глава государства.

Удары по Одесской области

Вечером, 19 декабря, российские оккупанты снова нанесли удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки погибли 8 человек, еще 27 были ранены. Также из-за вражеского обстрела произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке рядом с объектом критической инфраструктуры. В результате уничтожен один грузовик, повреждены тринадцать грузовых автомобилей, четыре легковых автомобиля и автобус.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 декабря в Одесской области российский ударный беспилотник поразил гражданский автомобиль, который двигался по мосту в Одесском районе. В машине находилась женщина с тремя детьми; мать погибла от тяжелых травм, детей госпитализировали. Происшествие произошло днем, когда транспорт двигался по направлению через Днестровский лиман.

В ночь на 19 декабря российские захватчики вновь атаковали Одессу с воздуха беспилотниками. В городе прогремели взрывы, вспыхнуло несколько пожаров, зафиксированы попадания в жилые дома.

