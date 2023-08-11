Синоптик дала прогноз для Украины на выходные и предупредила о возвращении жары до +37

На следующей неделе в Украину вернется жара. К выходным 19-20 августа температура воздуха повысится до +34...+37 градусов, жарче всего будет на юге и востоке.

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Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в ближайшие выходные, 12-13 августа, украинцев ожидает комфортная температура: в большинстве областей +23... +28 градусов, на крайнем востоке и юге до +30 градусов.

Синоптик объяснила, что циклон из районов Черного моря будет перемещаться на север и северо-восток, поэтому в ближайшую ночь на востоке, Запорожье, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине пройдут дожди и грозы.

Днем в субботу, 12 августа, грозовые дожди продлятся на Сумщине, Черниговщине и местами на Киевщине. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

В воскресенье, 13 августа, в Украине ожидается "идеальный синоптический день", прогнозирует Диденко. Будет солнечная, сухая погода с температурой в пределах +25... +30 градусов по всей Украине.

В Киеве в субботу возможен дождь с грозой в северных районах столицы, до +23 градусов тепла. В воскресенье без осадков до +24... +26 градусов.

С понедельника в столицу, как и в большинство областей Украины, начнет возвращаться жара.

"Со следующей недели начнет раскручиваться очередная жаркая волна, и в конце следующей недели снова забегают по югу и востоку +34... +37 градусов", – спрогнозировала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее синоптики спрогнозировали, что в ближайшие дни в Украине ожидаются погодные качели. Солнечные периоды будут чередоваться с дождями, но температура останется в комфортных пределах.

– По данным метеорологов, в августе 2023 года погода порадует украинцев солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет похож на июль.

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