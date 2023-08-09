Погодные качели будут продолжаться: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Карта

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет нестабильная погода. Ожидается чередование солнечных периодов и дождей, а температура остается в комфортных пределах.

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На этой неделе в Украине уже не ожидается мощной жары, однако время от времени возможны осадки. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, 10 августа в западных областях, а также некоторых восточных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины сохранится погода без осадков. Температура будет в комфортных пределах: немного прохладнее в западных областях – +21...+23, теплее в центральных – +25...+27, и самая жаркая погода будет на востоке и юге Украины – +27...+30 градусов.

11 августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы на всей территории Украины. Лишь ночью в некоторых северных и западных областях без осадков. Температура в течение дня будет держаться в пределах +21…+23 градусов. Более теплая погода ожидается на юге и в некоторых восточных областях Украины – +27…+29.

12 августа в большинстве областей Украины в течение дня погода будет сухой и солнечной. Дожди ожидаются на севере Украины, в частности в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Прохладнее всего в этот день будет на западе Украины – +21…+23 градуса. Теплее всего будет в южных областях, в частности в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и в Крыму – +28…+30 градусов.

В воскресенье, 13 августа, в Украине будет солнечная и достаточно теплая погода. Осадков в этот день не ожидается. Столбики термометров в среднем будут показывать +24…+27 градусов. Более жаркая погода ожидается на юге – +28…+30 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в августе 2023-го погода порадует украинцев солнцем и жарой, однако будет достаточно дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь рекордов суточной температуры воздуха.

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