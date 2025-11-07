Синоптики дали прогноз на выходные в Украине: где будет до +17 градусов. Карта

Выходные в Украине обещают быть удивительно теплыми, как для ноября. Синоптики прогнозируют сухую погоду почти во всех регионах и комфортные температуры, которые местами будут достигать +15 градусов.

Солнце время от времени будет выглядывать из-за облаков, а ветер будет оставаться умеренным. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на субботу, 8 ноября

В субботу, 8 ноября, ночью на севере страны температура будет колебаться от +2 до +4°C, днем – до +10°C. Погода будет облачной с прояснениями, осадков не прогнозируют. Подобная ситуация ожидается и на западе — ночью +3...+5°C, днем до +12°C, ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

На востоке страны в субботу ночью – +5...+7°C, днем воздух прогреется до +14°C. Здесь тоже без осадков, небо временами будут затягивать легкие облака. Теплее всего традиционно будет на юге: ночная температура составит +6...+8°C, а днем поднимется до +15°C. Ветер восточный, умеренный, без резких порывов.

Прогноз погоды на воскресенье, 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, синоптическая ситуация почти не изменится. На севере и востоке Украины сохранится ясная, спокойная погода. Температура ночью останется на уровне +2...+4°C, днем – +8...+10°C. В южных регионах снова будет теплее всего: до +15°C днем и около +6°C ночью.

Небольшое изменение ожидается лишь на западе страны, где возможны кратковременные дожди, однако они не испортят общей картины – температура воздуха днем будет держаться в пределах +10...+12°C. Ветер будет оставаться преимущественно юго-восточным, 3–8 м/с.

Напомним, по прогнозу заслуженного метеоролога Украины Вазиры Мартазиновой, в конце ноября ожидается резкое снижение температуры. Столбики термометров местами могут опуститься до -12 градусов. Похолодание продлится с 25 ноября до 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, как свидетельствуют данные MkWeather, зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. В частности, ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

