Синоптики дали прогноз на среду в Украине: где ударят заморозки и возможен снег. Карта

В среду, 22 апреля, в Украине будет прохладная погода с ночными заморозками. На большинстве территории преимущественно без осадков, лишь в отдельных регионах ожидается умеренный дождь, а в Карпатах возможен мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, с севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух.

В среду, 22 апреля, в Украине будет преимущественно сухая погода, лишь на востоке страны пройдет умеренный дождь. А в Карпатах днем – небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью в большинстве областей ожидаются ночные заморозки, однако днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться.

Так, ночью почти по всей территории страны ожидаются в воздухе заморозки до -3. В большинстве южных областей ночная температура составит +1...+6 градусов, при этом на поверхности почвы заморозки 0...-3.

Днем в Украине воздух прогреется до +8...+13 градусов, в Карпатах +3...+8.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве 22 апреля будет без осадков. Температура ночью +1...+3 градуса, на поверхности почвы заморозки 0...-2. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 22 апреля самая высокая температура днем была + 29 градусов в 1950 году, а самая низкая ночью -2,4 в 1886 году.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

