Синоптик рассказала, отступит ли жара в Украине в ближайшее время. Карта

В большинстве регионов нашего государства в субботу, 13 июля, будет держаться аномальная жара – до +40, а иногда и до +42 градусов. Небольшого ослабления могут ожидать жители западных, северных областей и Винницкой области – и то только 19-20 июля.

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Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. Она также дала несколько советов, которые помогут пережить жаркую погоду.

По словам Диденко, 13 июля на Сумщине, Харьковщине, на крайнем западе Украины, а также в Крыму ожидается +30...+34 градуса. На остальной территории Украины установится сильная жара – до +35...+40 градусов, а на юге – до +38...+42 градусов.

"Повсюду завтра будет сухо и с палящим солнцем. Ветер в Украине восточный и юго-восточный, небольшой", – добавила синоптик.

В Киеве 13 июля также будет жарко до +37 градусов.

Подобные погодные условия ожидаются в течение следующей недели. И если 19-20 июля на западе, севере страны и в Винницкой области возможно определенное облегчение – температура снизится до +25...+30 градусов – то жителям юга, востокаи значительной части центральных областей того, что жара отступит, ожидать не следует.

Чтобы пережить аномальную жару, Диденко советует обязательно защищать голову шляпой при выходе на улицу, а также брать с собой воду.

Также она рассказала, что при тепловом ударе необходимо как можно быстрее укрыться в тени, снять одежду и маленькими глотками пить воду. На лоб, виски и под затылок следует положить полотенце или салфетку, смоченные холодной водой или кусочки льда.

"Охлаждение резко делать нельзя! По возможности создать хотя бы минимальное сквозняк, включить вентилятор", – добавила Диденко.

Также она напомнила, что при солнечных ожогах пораженные участки ни в коем случае нельзя смазывать спиртосодержащими средствами, также запрещено использовать жирные мази или масла.

"Вода, травяной чай, тень, сквозняк, защита головы и кожи, вентиляторы, обливание водой, меньше движения, легкая пища, внимание к уточненным прогнозам погода – жара все равно пройдет", – резюмировала Диденко.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от ощущения усталости в жару и когда нужно срочно обратиться к врачу, а также назвал семь вещей, которые никогда нельзя оставлять в авто в жаркую погоду.