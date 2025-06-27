Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся дожди и побил ли июнь рекорды по холоду

Июнь в Украине был умеренно теплым и комфортным для аграриев. Однако для большинства украинцев погода была прохладная из-за привыкания к аномально жарким предыдущим годам.

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Пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга отметила, что несмотря на ощущение прохлады, июнь 2025 года в Украине не вышел за пределы климатической нормы. По ее словам, большинство температурных показателей в этом месяце были или в пределах нормы, или немного ниже.

"Уже сейчас можно сказать, что выделяется по сравнению с прошлыми, возможно, 10-ю годами, но не сильно. Большинство все же температурных показателей у нас были близки к норме или немного ниже нормы в июне. Просто у нас на протяжении последних лет в условиях изменений климата есть тенденция к тому, что предыдущие месяцы – летние и не только – всегда были выше климатической нормы. Поэтому мы уже привыкли к высоким значениям температуры и относительно такой довольно умеренной воздушной массы с умеренным теплом нам уже кажется, что очень прохладно", – объяснила Птуха.

Она подчеркнула, что рекордных минимумов температуры в этом году не зафиксировано, поэтому месяц не был аномально холодным. Скорее наоборот – температурный режим остается умеренным и комфортным.

Причиной ощущения "прохладного лета" синоптик считает климатическую привычку украинцев к более высоким температурам в течение последних лет. Ранее даже июнь демонстрировал значения выше нормы, а в этом году температуры ближе к средним многолетним показателям, поэтому кажутся ниже, чем есть на самом деле.

Птуха также сообщила, что нынешние погодные условия были благоприятными для сельского хозяйства. В то же время появилась проблема дефицита осадков в южных, юго-восточных и части центральных регионов.

Ожидается, что ситуацию частично компенсируют атмосферные фронты, которые приносят кратковременные дожди. Однако, как отметила пресс-секретарь, летние ливни часто сопровождаются грозами и градом, что типично для этого сезона.

"Немного определенная компенсация может быть во время прохождения атмосферных фронтов. Но летом, насколько мы знаем, эти дожди несут ливневый характер и может быть как сопровождающее явление гроза и это может быть и град. Летом всегда такое случается, это не является чем-то аномальным, но, к сожалению, локальные случаи могут быть. Поэтому плюс в том, что пройдут дожди, но они все же могут местами сопровождаться градом", – отметила пресс-секретарь Укргидрометцентра.

По прогнозу Укргидрометцентра, уже со следующей недели количество осадков уменьшится, и сухая погода распространится не только на юг, но и на другие регионы Украины. Это означает, что дефицит влаги станет общенациональной тенденцией.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существенных изменений в погоде до конца месяца не предвидится – она будет без устойчивой жары, но при этом с дождями. Ближайшим жарким и без осадков, вероятно, будет лишь последний день месяца.

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