Синоптик назвала области, которые накроют дожди: прогноз на субботу в Украине. Карта

В субботу, 2 августа, часть областей Украины накроют дожди. В то же время в другой части страны будет сухо и солнечно, температура иногда поднимется до +33 градусов.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Завтра над центральной частью Европы разместится антициклон Julian, а над Черным морем – антициклон Halil.

Между ними появится небольшой циклончик без имени, который доставит дожди и грозы в некоторые регионы Украины. В частности, он вызовет дожди и грозы 3 августа в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой и Одесской областях. Во второй половине дня возможны локальные дожди в Черкасской, Полтавской области, местами в Днепре и его районах.

Большая часть юга и восточные области будут завтра принадлежать зоне воздействия антициклона Halil, поэтому здесь будет сухо и солнечно.

Температура воздуха 3 августа на западе и северо-западе Украины ожидается +19...+23 градуса. В северных областях также несколько похолодает – +22…+25 градусов. В центральной части будет +29...+31 градус, в Винницкой области - +26...+28 градусов. В восточных областях будет жарко – +30…+33 градуса. На юге Украины также ожидается +30…+33 градуса, в северных районах Одесщины – +27…+29 градусов.

В ночь на воскресенье почти всю Украину покроют дожди с грозами. В течение дня 4 августа западные и северные регионы окажутся под влиянием сухого воздуха, тогда как центральные, восточные и южные области останутся под действием местных грозовых дождей. Жара на юге и востоке в воскресенье снизится.

В Киеве суббота будет более прохладной, с температурой около +24 градусов и возможными дождями с грозами. В воскресенье в столице будет преобладать сухая и теплая погода.

Из-за изменения воздушных масс возможны перепады атмосферного давления, что может повлиять на артериальное давление.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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