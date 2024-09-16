Сильный ветер с порывами: почти по всей Украине объявили штормовую опасность. Карта

В понедельник, 16 сентября, почти по всей Украине объявили предупреждение из-за сильного ветра. Скорость его порывов составит 15-20 метров в секунду.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Сначала предупреждение было объявлено в центральных, южных, восточных, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Позже в список добавились Киев и Киевская область.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 16 сентября порывы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", – сказано в сообщении.

На вторник, 17 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. День пройдет без осадков, только в Закарпатской, Одесской областях и Крыму местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

"Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в юго-восточной части, в Харьковской и Кировоградской местах порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью по Украине составит 14-19 градусов, в западных областях 9-14 тепла. Днем столбик термометров покажет 22-27 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье будет 16-21 тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 16 сентября, из-за погодных условий приспустили главный флаг Украины. По прогнозу синоптиков, в городе до конца суток ожидаются сильные порывы ветра.

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