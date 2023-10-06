Сильные порывы ветра, пасмурно, но тепло: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 7 октября

Погода в Украине в субботу, 7 октября, будет пасмурной с прояснениями во всех областях. Существенных осадков в этот день синоптики в большинстве регионов не прогнозируют, однако небольшие дожди возможны ночью в Ривненской и Волынской областях.

Также небольшая влага может быть днем в северной и северо-восточной части страны. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также в большинстве регионов, кроме Одещины, Закарпатья, Донетчины, Луганщины и Запорожья, ожидаются порывы ветра от 17 до 22 метров за секунду. Объявлен I уровень опасности.

Видео дня

Температура воздуха в западных областях 7 октября будет днем от +16 до +10 градусов, ночью синоптики прогнозируют +10…+7.

На севере днем +15...+17, ночью +8...+6. В центральных областях столбики термометров будут показывать от +16 до +19 градусов днем и от +6 до +9 ночью.

На востоке Украине в субботу прогнозируют от +14 до +20 градусов днем, а ночью ожидается +5...+3. В южных областях днем температура еще будет держаться на уровне +20...+22 градусов, а ночью похолодает до +9...+7 градусов.

В столичном регионе 7 октября будет пасмурно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем возможен небольшой дождь и порывы ветра до 22 м/с. Температура в Киевской области ночью +5...+10 градусов, днем +14...+19. В Киеве ночью +7...+9, днем +15...+17 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– синоптик Наталья Птуха ожидает, что 7-8 октября Украину накроет существенное похолодание. Ночью в некоторых регионах температура воздуха может опуститься до +4 градусов. Однако после этого периода похолодания ожидается "бабье лето".

– Согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в октябре 2023 года в Украине будет переменчивая погода с несколькими холодными и теплыми периодами.

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