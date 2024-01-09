Сильные морозы отступят из Украины, но есть 'нюанс': синоптики назвали дату и предупредили о 'качелях'. Карта

После сильных морозов и снегопадов в Украине уже 11 января ожидается существенное повышение температуры. В большинстве областей на смену 20-градусным морозам вернется более привычная для нашей страны температура в пределах -4…-2 градусов.

Видео дня

Однако синоптики предупреждают, что через несколько дней стоит ожидать второй волны резкого похолодания. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В четверг, 11 января, в большинстве регионов будет мокрый снег. Только в Кировоградской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму будет переменная облачность. На юге температура в течение дня будет колебаться от -1 до +1 градуса.

При этом на востоке и на западе страны сохранятся сильные морозы. Ночью прогнозируется до -8 градусов. Однако днем температура будет колебаться от -3 до +1.

В Киеве в этот день ожидается мокрый снег. В столице после сильных морозов столбики термометров поднимутся до +1.

В пятницу, 12 января, в Украину ворвется очередная волна похолодания. До 6 градусов мороза синоптики прогнозируют даже в южных регионах нашей страны.

В большинстве областей в этот день будет преобладать переменная облачность. Только на юго-востоке Украины возможен небольшой снег.

На западе, в центре и на севере страны ночная температура составит 8-10 градусов мороза. В течение дня столбики термометров покажут от -10 до -5 градусов.

В столицу после кратковременного потепления также вернется сильный мороз. В течение дня синоптики прогнозируют в Киеве до 10 градусов мороза. Осадков в этот день не предвидится.

В субботу, 13 января, морозы еще больше усилятся. При этом осадки в виде снега вновь переместятся в северо-западную часть Украины. Переменная облачность будет только во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На юге Украины ночью ударит мороз до -13 градусов. В течение дня ожидается от -6 до -3 градусов.

Самая низкая температура ожидается на востоке нашей страны. В Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областях ночная температура опустится до -19 градусов. Днем синоптики прогнозируют от -14 до -11 градусов.

В столице в этот день возможен снег. Ночная температура в Киеве вновь опустится до -13 градусов. Днем синоптики прогнозируют от -6 до -4 градусов.

Ранее сообщалось, что вместе с сильными морозами во многих областях Украины прошли снегопады. Из-за обильных осадков движение транспорта на многих трассах парализовано. Также из-за сильного порывистого ветра по всей стране зафиксированы проблемы с электроснабжением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!