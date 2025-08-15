Сильные молитвы на Успение Пресвятой Богородицы: о чем просить

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый 15 августа по новому церковному календарю, является одним из крупнейших и самых почитаемых в православном мире. Этот день несет глубокий духовный смысл, символизируя не смерть, а переход Девы Марии к вечной жизни, а также ее заступничество за всех христиан.

Успение — это время особых молитв, когда верующие обращаются к Матери Божьей с самыми искренними просьбами. Ее считают могущественной заступницей, которая всегда слышит и помогает тем, кто ищет ее помощи.

В этот праздничный день миллионы людей в храмах и дома возносят свои молитвы, прося об исцелении, защите, семейном благополучии, духовной силе и покровительстве во всех жизненных трудностях.

О чем просить Матерь Божью молитвы

Воспеваем к милости твоей, Пресвятая Матерь Божия! Не отвернись от молитв наших, а избави от бед и несчастий. Единая и Блаженная Богородице, спаси нас! Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех живущих на земле. Услышь и не покинь нас в минуты трудные, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания своего. Лишь у тебя мы находим приют и теплое заступничество во тьме адской. Только ты имеешь разрешение обратиться к Сыну своему и умолять его о спасении нашем и переходе в Царство Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына твоего, Отца его и тебя, владычицу мира во веки веков. Аминь.

***

Смягчи сердца наши, святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой взираем, разделяя твои страдания и на милосердие уповаем. Ужаснемся мы от года твоего, но возрадуемся силе твоей и крепости духа. Прости жестокость нашу, лишь в твоих силах ее обуздать. Великая Владычица, вознеси молитвы наши к Господу и замоли за нас перед ним греховные деяния наши. Избавьте нас от смерти внезапной и зла всякого. Озарите разум наш и проведите нас ко спасению. Уповаем в надежде во имя Царства Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь.

***

Пресвятая Богородица, спаси и сохрани раба Божьего/рабу Божью ... (имя). Защити от соблазнов на пути жизненном, убереги, Мать, от корысти и укрепи веру мою в Иисуса Христа, великодушного и всепрощающего. Укрой меня своим покровом от ненавистников и недоброжелателей, и прости им их злобу. Дай силы бороться с искушениями и не допусти козней дьявольских, меня от веры православной отвращающих. Яви милость свою на меня и семью мою, убереги и защити нас. Аминь!

***

