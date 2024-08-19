Сильная жара возвращается: синоптики сказали, где будет аномальное тепло 19 августа

С понедельника, 19 августа, в Украину возвращается сильная жара. Горячее всего будет в южных и центральных областях.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также синоптики прогнозируют небольшую облачность.

"Лишь днем в западных областях, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Температура ночью 15-20°С, побережье морей до 23°С. Днем 29-34°С, в южных и центральных областях сильная жара 35-37°С. В Карпатах воздух прогреется до 28°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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