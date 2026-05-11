SICH выпустила лимитированную серию турникетов ко Дню вышиванки. Фото

Крупнейший украинский производитель турникетов SICH представляет лимитированную серию кровоостанавливающих жгутов ко Дню вышиванки. Это уже третий выпуск тематической линейки.

На этот раз специальное нанесение на турникет выбирали совместно с основателями праздника:

"В центре дизайна, который разместили на палочку-вороток, – образ Берегини, традиционного символа защиты и украинской идентичности. Стилизованная фигура олицетворяет жизнь и продолжение рода, поднятые руки – опеку и защиту, а птички в ладонях – благополучие и семейное тепло. Дополняет композицию ромб с крестом – знак засеянного поля, символизирующий новое начало и результат, в который вложена вера", – объясняет Леся Воронюк, соучредитель Дня вышиванки.

В этом году Дню вышиванки будет 20 лет. Небольшая студенческая инициатива переросла в глобальное движение, которое сегодня объединяет украинцев в более чем 100 странах и даже в Антарктиде.

По словам Леси Воронюк, особенно трогательными остаются истории, связанные с традицией "Рожденные в вышиванке", когда новорожденные украинцы со всего мира получают свою первую рубашку. Сильные эмоции вызывают также фото военных, которые одевают вышиванку под форму и бронежилет во время боевых задач как символ духовной защиты.

"Вышиванка во все исторические периоды была символом непокорности украинцев. Не имея собственной государственности, люди вышивали на полотенцах и рубашках трезубцы, львов, желто-синие флаги, патриотические лозунги. Так они маркировали себя "свой" и "чужой". Сейчас вышиванка переживает очередную трансформацию и дополняется современными милитари-орнаментами – дронами, лозунгами, пиксельной вышивкой", – добавляет Леся Воронюк.

В SICH отмечают, что для компании эта коллаборация – о сочетании символов и реального действия.

"SICH-Tourniquet – это украинское кровоостанавливающее средство, которое изготавливают в Украине, чтобы спасать украинские жизни. Вышиванка – это о нашей идентичности и преемственности поколений. В этом проекте эти смыслы соединились", – комментирует Александр Гадомский, директор компании.

По его словам, идея лимитированной серии заключается в том, чтобы придать функциональному изделию дополнительного символического содержания, не меняя его основного назначения – спасения жизни.

Информационная справка:

"СИЧ Украина" – крупнейший украинский производитель кровоостанавливающих жгутов SICH-Tourniquet. С 2014 года компания производит инструмент "номер один" в современных гражданских и военных аптечках. Официальный поставщик Министерства обороны Украины, Национальной гвардии и полиции.