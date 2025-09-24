Видео дня
"Шуба" без сельди: рассказываем, чем его заменить, и делимся рецептом легкого салата по-новому
Свекла – очень ценный и вкусный осенний овощ, который можно есть в сыром, вареном и запеченном виде. Также из нее можно делать очень вкусные закуски, салаты, соусы и борщ.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и легкой "Шубы" без сельди, с твердым сыром и консервированным горошком.
Ингредиенты:
- свекла отварная – 3-4 шт.
- яйцо отварное – 4 шт.
- соль
- майонез – 4 ст. л.
- сметана – 4 ст. л.
- чеснок – 0,5 зуб.
- сыр – 150 г
- грецкий орех – 50 г
- консервированный горошек 0,5 б.
Способ приготовления:
1. Вареную свеклу отварите, натрите вместе с яйцами.
2. Соберите салат слоями: свекла, майонез с чесноком, яйцо, майонез, горошек, майонез, грецкие орехи.
Готовый салат поставьте в холодильник на ночь.
