'Шуба' без сельди: рассказываем, чем его заменить, и делимся рецептом легкого салата по-новому

Свекла – очень ценный и вкусный осенний овощ, который можно есть в сыром, вареном и запеченном виде. Также из нее можно делать очень вкусные закуски, салаты, соусы и борщ.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и легкой "Шубы" без сельди, с твердым сыром и консервированным горошком.

Ингредиенты:

свекла отварная – 3-4 шт.

яйцо отварное – 4 шт.

соль

майонез – 4 ст. л.

сметана – 4 ст. л.

чеснок – 0,5 зуб.

сыр – 150 г

грецкий орех – 50 г

консервированный горошек 0,5 б.

Способ приготовления:

1. Вареную свеклу отварите, натрите вместе с яйцами.

2. Соберите салат слоями: свекла, майонез с чесноком, яйцо, майонез, горошек, майонез, грецкие орехи.

Готовый салат поставьте в холодильник на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: