"Шуба" без сельди: рассказываем, чем его заменить, и делимся рецептом легкого салата по-новому

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
429
Свекла – очень ценный и вкусный осенний овощ, который можно есть в сыром, вареном и запеченном виде. Также из нее можно делать очень вкусные закуски, салаты, соусы и борщ.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и легкой "Шубы" без сельди, с твердым сыром и консервированным горошком.

Ингредиенты:

  • свекла отварная – 3-4 шт.
  • яйцо отварное – 4 шт.
  • соль
  • майонез – 4 ст. л.
  • сметана – 4 ст. л.
  • чеснок – 0,5 зуб.
  • сыр – 150 г
  • грецкий орех – 50 г
  • консервированный горошек 0,5 б.

Способ приготовления:

1. Вареную свеклу отварите, натрите вместе с яйцами.

2. Соберите салат слоями: свекла, майонез с чесноком, яйцо, майонез, горошек, майонез, грецкие орехи.

Готовый салат поставьте в холодильник на ночь.

