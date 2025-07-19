Штрафов за необновление данных больше не будет? В ТЦК дали разъяснение

В Украине из-за вооруженной агрессии РФ продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение. За необновление военно-учетных данных законодательством предусмотрены штрафы.

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Однако, как говорят юристы, с 17 июля ТЦК потеряли право накладывать такие штрафы. Что на самом деле изменилось и чего ждать военнообязанным, читайте в материале OBOZ.UA.

Отменены ли штрафы ТЦК за необновление данных

В соответствии с мобилизационным законодательством, до 16 июля 2024 года все военнообязанные должны обновить свои данные в Резерв+ или лично в ТЦК. За нарушение этого требования был предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн согласно статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно ч. 7 статьи 38 КУоАП, административное взыскание во время военного положения может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, однако не позднее одного года со дня совершения.

Так что после 17 июля 2025 года штрафы за несвоевременное обновление данных уже не могут накладываться из-за истечения срока привлечения к административной ответственности.

Как отмечает адвокат Роман Симутин, многие не обратили внимания на примечание в статье 210 Кодекса об админнарушениях.

"Там указано, что лицо нельзя привлечь к ответственности, если информацию о нем можно узнать из других государственных реестров. В своих решениях суды, когда отменяли штрафы, отмечали, что ТЦК должны были уточнить, какой именно информации им не хватало. То есть эта норма сама по себе, как говорится, была мертвой", – говорит Симутин.

В ТЦК отрицают заявления юристов

Начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, комментируя ситуацию, сказал, что выписывание штрафов никогда не было основной целью работы ТЦК.

"Я не могу представить ситуацию, что человек в течение всей своей жизни выполнял правила воинского учета, а вот именно требование обновить персональные данные в течение 60 дней не выполнил. Если человек не выполнил это конкретное требование, то, наверное, у него есть и другие нарушения", – сказал он изданию "Телеграф".

Истомин добавил, что истечениесрока штрафования за необновление данных не отменяет других правил воинского учета.

Военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ и показывать его полиции или сотрудникам ТЦК во время проверки.

"Выписывание штрафов никогда не было основной целью работы ТЦК и СП. Для нас главное, чтобы в базе данных информация была свежей. А самая важная задача во время войны – пополнение рядов Вооруженных сил Украины", – сказал Истомин.

При этом представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев в комментарии ТСН сказал, что заявления отдельных адвокатов о невозможности наложить штраф за необновление данных не соответствуют действительности.

"Штрафы, предусмотренные за нарушение воинского учета, остаются. Если человек самостоятельно прибудет в ТЦК, то у него будет возможность оплатить вдвое меньше – 8 тыс. 500 грн", – сказал он.

В ВСУ говорят, что появление в ложных заявлений может в определенной степени "расслабить" военнообязанных и вызвать новую волну штрафов.

Истечение срока штрафов не спасет от объявления в розыск

Роман Симутин разъясняет, что истечение срока штрафования за обновление данных не спасет нарушителей мобилизационного законодательства, например, от объявления в розыск ТЦК.

В постановлениях ТЦК может идти речь о таких нарушениях, как непребывание на воинском учете, отсутствие военно-учетного документа, несвоевременная актуализация данных.

А сроки привлечения по статье 210 КУоАП будут отсчитываться от даты выявления нарушения работниками ТЦК или полицейскими – то есть три месяца.

Обжаловать постановление и штраф можно будет, только если ТЦК прямо укажет, что военнообязанный не уточнил свои данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля 2024 года.

Однако случаи применения работниками ТЦК такой формулировки единичны и рассчитывать на такой подарок не стоит, говорит Симутин.

"Важное замечание для мужчин, которые в прошлом году до 16 июля не уточнили персональные данные, не состоят на воинском учете, не имеют военно-учетного документа: истечение годичного срока давности вас не спасет в отношении этих нарушений, в случае их выявления", – пояснил адвокат.

Как сообщал OBOZ.UA, В Украине мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, разрешат брать на работу в критически важные предприятия и временно бронировать. Это предусмотрено законопроектом №13335, который рекомендовал принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

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