В Украине мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно бронировать: что известно о законопроекте

Работников, которые не имеют военно-учетного документа, не состоят на воинском учете, не уточнили персональные данные или находятся в розыске ТЦК, позволят брать на работу на критически важные предприятия и оформлять им бронирование. То есть бронь от призыва на службу смогут получить те военнообязанные, которые нарушили законодательство о мобилизации, – однако только временно.

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Это предусматривает законопроект №13335, который парламенту рекомендовал принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Инициаторами выступили его глава Александр Завитневич и другие представители.

Авторы документа указывают, что при осуществлении мероприятий по бронированию военнообязанных работников критически важные организации сталкиваются с фактами получения работниками повесток именно на этапе сверки военно-учетных данных. А также в период между днем, когда Минстратегпром принимает решение об определении предприятия критически важным для оборонно-промышленного комплекса, и днем принятия соответствующего решения о бронировании работников.

Поэтому, согласно законопроекту, статью 25 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается дополнить новой частью. В ней говорится, что бронированию будут подлежать военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые в установленном Кабинетом министров порядке определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, если они:

– не имеют или у них оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ;

– не состоят на воинском учете;

– не уточнили персональные данные, указанные в п. 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона 3633-IX;

– находятся в розыске (кроме случаев нарушения ст. 336 и 337 Уголовного кодекса – речь идет о розыске ТЦК, а не об уголовном).

По замыслу авторов законодательных изменений, продолжительность соответствующего бронирования не должна превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового договора с таким работником и может предоставляться не более одного раза за один календарный год.

Соответственно, в ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предлагается установить, что критически важные предприятия, учреждения и организации имеют право заключать трудовой договор с такими работниками на время прохождения испытательного срока при приеме на работу. Отмечается, что это не будет нарушением должностными лицами этих предприятий законодательства о мобилизации.

Кроме того, в период действия военного положения законопроектом предлагается предусмотреть увольнение военнообязанного работника по инициативе работодателя, если первый в течение испытательного срока не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас военнообязанный украинец не может получить бронирование от мобилизации, если не обновил военно-учетные данные. Даже если предприятие, которое является стратегически важным для экономики страны, подаст документы на бронирование такого сотрудника, его отклонят.

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