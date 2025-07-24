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Шоколадный пирог из овсянки, банана и с какао: полезно и вкусно

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
675
Шоколадный пирог из овсянки, банана и с какао: полезно и вкусно

Овсянка – лучшая крупа для приготовления не только каш, а также из нее получатся очень вкусные запеканки, а такж блины.

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Запеканка из овсянка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной овсянки с бананом и какао.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • банан
  • 1 яйцо
  • 100 мл молока
  • 30 г какао
  • 50 г овсянки
  • 0,5 ч.л разрыхлителя
  • сахар по вкусу
  • шоколад и орехи по желанию

Способ приготовления:

1. Перебиваем все ингредиенты в чаше блендера до однородности.

Овсянка для блюда

2. Переливаем массу в форму для запекания, сверху посыпаем орешками.

Основа для блюда

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Готовый десерт

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