Шоколадный пирог из овсянки, банана и с какао: полезно и вкусно

Овсянка – лучшая крупа для приготовления не только каш, а также из нее получатся очень вкусные запеканки, а такж блины.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной овсянки с бананом и какао.

Ингредиенты:

банан

1 яйцо

100 мл молока

30 г какао

50 г овсянки

0,5 ч.л разрыхлителя

сахар по вкусу

шоколад и орехи по желанию

Способ приготовления:

1. Перебиваем все ингредиенты в чаше блендера до однородности.

2. Переливаем массу в форму для запекания, сверху посыпаем орешками.

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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