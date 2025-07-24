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Шоколадный пирог из овсянки, банана и с какао: полезно и вкусно
Овсянка – лучшая крупа для приготовления не только каш, а также из нее получатся очень вкусные запеканки, а такж блины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной овсянки с бананом и какао.
Ингредиенты:
- банан
- 1 яйцо
- 100 мл молока
- 30 г какао
- 50 г овсянки
- 0,5 ч.л разрыхлителя
- сахар по вкусу
- шоколад и орехи по желанию
Способ приготовления:
1. Перебиваем все ингредиенты в чаше блендера до однородности.
2. Переливаем массу в форму для запекания, сверху посыпаем орешками.
3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
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