Сезон Девы: когда начинается и как использовать его на полную мощность

22 августа Солнце переходит из мощного знака Льва в Деву, ее сезон продлится до 22 сентября. Воспользуйтесь им, чтобы лучше и интереснее организовать свою жизнь.

Будь то разгрузка вашего пространства или точная настройка ваших цифровых инструментов, тщательно пересмотрите каждый аспект своей деятельности. Но не тратьте все свое время на складывание белья, протирание поверхностей и синхронизацию календарей. Сезон Девы манит вас к позднему летнему солнцу, пишет OBOZ.UA.

Сезон Девы – это возвращение к основам. Забота о себе – это новая стратегия, особенно после месяца потакания гедонизму.

Начните с упрощения того, что вы контролируете (особенность Девы). Несколько идей для заземления вашей перезагрузки:

Променяйте быструю моду на секонд-хенд или бренд с устойчивыми методами. Немного сдержанности может быть удивительно освежающим.

Наслаждайтесь урожаем конца лета. Наполните свою тарелку яркими продуктами местного производства – бонусные баллы за все, что насыщено живительными ферментами и выращено независимыми фермерами.

Окунитесь в последние золотые часы сезона, будь то поездка на велосипеде на пляж, йога в парке или купание в бассейне, дух Девы на свежем воздухе приглашает вас двигаться, дышать и общаться с нами.

Проведите аудит своих систем. От настройки хранилища до программного обеспечения для управления проектами, тщательно проверьте все и оптимизируйте там, где это важно.

Экологический дух Девы также вдохновляет на сознательное потребительство. Ищите бренды, которые ориентированы на окружающую среду, используют экологически устойчивые ресурсы и имеют справедливые трудовые практики.

Будьте добрыми к другим. бескорыстная Дева – это знак служения. Если у вас есть момент, чтобы помочь, вместо того, чтобы отводить взгляд, воспользуйтесь им! Простой жест может зажечь настоящую связь, и эта доброжелательность обязательно вернется в ответ.

В этом сезоне любовь кроется в деталях. Дева – это знак как заботы о себе, так и бескорыстного служения, а это значит, что важно заботиться о собственном эмоциональном балансе, одновременно проявляя щедрость к своему партнеру. Настройтесь на мир своего партнера. Обратите внимание на то, что ему нужно, или же прямо спросите. Затем найдите небольшие, содержательные способы поддержать его, не истощая собственных резервов.

Это также отличное время, чтобы наладить вашу совместную жизнь и сделать ее более продуктивной. Используйте организаторские способности Девы для взаимного блага: синхронизируйте расписания, создавайте совместные распорядки дня и выделяйте время для ритуалов, которые питают вашу связь – будь то воскресное утреннее медленное пиво или еженедельное свидание без телефонов. Дева может быть практичной, но удовольствие живет в паузах.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

