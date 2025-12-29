Сеть ОККО направила более полумиллиарда гривен на гуманитарные инициативы для ВСУ

За девять месяцев 2025 года сеть АЗК ОККО направила почти 520,5 миллионов гривен на программы для военнослужащих. Речь идет о собственной инициативе компании "Согреваем защитников" и участие в национальной программе Плюсы в приложении Армия+.

В рамках проекта "Согреваем защитников", который компания начала еще в начале полномасштабного вторжения, на ОККО бесплатно угощают военных горячими напитками и хот-догами. Сейчас инициатива действует на 54 АЗК в прифронтовых регионах. За девять месяцев было приготовлено более 2,5 миллиона порций горячих напитков и более 1,5 миллиона хот-догов для защитников и защитниц Украины.

В программе Плюсы военнослужащие получают на ОККО скидки на топливо, блюда и товары в магазинах. За девять месяцев военные воспользовались предложениями 2,5 миллиона раз.

"Наша компания входит в число крупнейших в Украине по объемам поддержки Сил обороны Украины и это наша принципиальная позиция, как бизнеса, который работает здесь каждый день и видит свое будущее в Украине. Поэтому с нашим партнером Фондом "Вернись живым" мы реализовываем большие системные проекты по комплексному обеспечению военных подразделений оружием и техникой. С другой стороны – у нас есть желание выразить нашу благодарность каждому военному, который заезжает к нам на АЗК, в простых будничных вещах – горячем кофе, смайлике на хот-дозе, скидке на топливо – для этого существуют "Зігріваємо захисників" и Плюсы. Эти инициативы дополняют друг друга, формируя особую культуру поддержки наших защитников и защитниц", — Василий Дмытрив, вице-президент по маркетингу и развитию ОККО.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ОККО направила на помощь армии и гуманитарные проекты более 3,4 млрд гривен. Сейчас продолжается четвертая волна инициативы "ОКО ЗА ОКО" — компания передает 1 гривну с каждого проданного литра топлива Pulls на проект "Дронопад" от фонда "Вернись живым".