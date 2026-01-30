'Сердце Азовстали' создало уникальную программу поддержки и восстановления ветеранов для бизнесов: что известно

Проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" совместно с группой "Метинвест" реализовали ветеранский кемп, направленный на психофизическую реабилитацию, восстановление и профессиональную реинтеграцию ветеранов, которые вернулись к работе на предприятиях компании после ранений и службы на фронте.

Участниками программы стали ветераны "Метинвеста", которые прошли боевой путь, получили физические и психологические травмы, но вернулись к гражданской жизни и работе. Программа кемпа объединила психологическую поддержку, элементы посттравматического роста, командообразование, телесные практики и обучающие модули.

Ветеран Юрий Щербина, который до полномасштабного вторжения работал на Северном ГОКе "Метинвеста", а после ранения в 2022 году прошел лечение и реабилитацию и вернулся к работе, отмечает, что восстановление должно быть комплексным.

"Я понимаю, что есть физические травмы, есть душевные травмы. И в лечении нуждаются и те, и другие. Такие программы помогают увидеть эту травму и понять, как с ней жить дальше, чтобы она не разрушала твою жизнь", – отметил он.

По словам менеджера программы "Здоровье" ОО "Сердце Азовстали" Татьяны Мальцевой, запрос на системную поддержку ветеранов сегодня стоит перед всем крупным бизнесом.

"По всей Украине крупные компании сталкиваются с вопросом создания ветеранского сообщества на производстве и организации комплексного сопровождения ветеранов. "Сердце Азовстали" помогает бизнесу строить системную поддержку своих ветеранов. И главное, что мы получаем, – каждый ветеран понимает, что его труд на производстве уникален и работодатель в нем нуждается", – пояснила она.

Кемп стал частью более широкой модели поддержки ветеранов, которую "Сердце Азовстали" выстраивает вместе с партнерами. Она основывается на принципе посттравматического роста – превращения пережитого травматического опыта в ресурс для дальнейшей жизни.

Психолог ОО "Сердце Азовстали" Наталья Шевченко подчеркивает уникальность формата:

"Эти ветеранские кемпы – результат многолетнего опыта и постоянного совершенствования через обратную связь ветеранов. Это не чисто психологическая и не только медицинская программа. Мы объединили психологию, тимбилдинг, профессиональное развитие и работу с сообществом. Таких программ для работающих ветеранов сегодня фактически нет".

К работе с участниками были привлечены также тренеры по командообразованию и психотерапевты. Участники кемпа отмечают, что программа стала для них перезагрузкой и возможностью ощутить поддержку побратимов.

В "Сердце Азовстали" подчеркивают: системная поддержка ветеранов – это не разовая помощь, а долгосрочная инвестиция в людей и в устойчивость общества. Именно такие партнерские программы с бизнесом позволяют создавать устойчивые модели реинтеграции, которые могут масштабироваться и работать годами.