"Сердце Азовстали" присоединилось к международному диалогу о поддержке украинских ветеранов

Директор общественной организации "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева и тренер по посттравматическому росту, защитник Мариуполя Сергей Яровой приняли участие в международном мероприятии "Создание более эффективной системы поддержки для украинских ветеранов: Диалог и сотрудничество", который состоялся в Посольстве Чешской Республики в Киеве.

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Мероприятие объединило украинские ветеранские организации, международных партнеров, доноров и экспертов, чтобы обсудить современные вызовы, с которыми сталкиваются ветераны после возвращения к гражданской жизни, а также выработать совместные решения для развития системы поддержки.

В ходе панельной дискуссии Татьяна Мальцева представила опыт "Сердца Азовстали" по внедрению в Украине подходов посттравматического роста. Она рассказала о комплексном пути интеграции защитников Мариуполя после плена – от поддержки семей ещё до возвращения военнослужащего, психологического сопровождения и помощи по принципу "равный – равному" до медицинской реабилитации, обеспечения жильём, переквалификации и трудоустройства.

"Посттравматический рост – это не отдельная программа, а подход, интегрированный во весь процесс поддержки ветерана. Мы позаимствовали этот опыт у наших американских партнеров и адаптировали его к украинским реалиям, чтобы помочь защитникам не только восстановиться после пережитого, но и обрести новый смысл и возможности для самореализации", – отметила Татьяна Мальцева.

Защитник Мариуполя, который после двух с половиной лет пребывания в российском плену стал тренером по посттравматическому росту, Сергей Яровой поделился собственным опытом адаптации и подчеркнул важность поддержки по принципу "равный – равному".

"Ветеран лучше всего понимает ветерана. Когда рядом человек, прошедший похожий путь, доверие возникает гораздо быстрее. Именно оно становится первым шагом к восстановлению, а впоследствии – к посттравматическому росту", – сказал Сергей Яровой.

В "Сердце Азовстали" убеждены, что обмен опытом между украинскими и международными партнерами является важной составляющей развития современной системы поддержки ветеранов и внедрения эффективных решений, которые помогут защитникам успешно возвращаться к полноценной гражданской жизни.