"Сердце Азовстали" подписало меморандум с громадой Каменского о развитии политики, ориентированной на ветеранов

Общественная организация "Сердце Азовстали" и Фонд Рината Ахметова подписали меморандум о сотрудничестве с громадой Каменского в рамках проекта "Ветеран и громада" с целью усиления системной поддержки ветеранов.

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Каменское вместе с Бучей стало пилотной громадой в рамках инициативы, которую по инициативе Фонда Рината Ахметова реализует "Сердце Азовстали" в партнерстве с America’s Warrior Partnership и Киевской школой экономики. Цель проекта – на основе анализа украинских ветеранских программ, американского опыта и наработок "Сердца Азовстали" в области поддержки ветеранов создать образовательную модель для муниципалитетов, которая поможет громадам эффективно работать с теми, кто защищал Украину.

Речь идет о внедрении системных подходов к поддержке в сферах психического здоровья, образования, трудоустройства и социальной адаптации.

"В рамках пилотного проекта мы соберем и систематизируем лучшие практики громад, с которыми работаем. Когда наши американские партнеры из AWP посетили Каменское, они были поражены тем, насколько город продвинулся в развитии ветеранской политики и создании возможностей для реинтеграции ветеранов. Они проанализировали этот опыт, дали свои рекомендации и поделились передовыми американскими практиками, которые мы адаптируем к украинским реалиям. Мы убеждены, что этот пилотный проект станет основой для масштабирования успешных решений по всей стране. Прежде всего это важно для небольших громад, которые зачастую не располагают достаточными ресурсами или экспертизой. Они получат готовые инструменты и стратегии, чтобы создавать достойные условия для возвращения и интеграции ветеранов в свои громады", – отметила генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова.

Направление работы с громадами является продолжением системной деятельности "Сердца Азовстали" в сфере посттравматического роста ветеранов. Если программы ПТР работают непосредственно с ветеранами, то сотрудничество с громадами формирует среду, в которой этот рост становится возможным.

"Посттравматический рост не происходит в вакууме. Он возможен только тогда, когда громада готова принять ветерана, поддерживать его развитие и создавать для этого возможности. Именно поэтому мы работаем с муниципалитетами – чтобы помочь им выстраивать современную, ориентированную на ветеранов политику. Наша задача – не заменять государство, а делиться экспертизой и вместе создавать эффективные решения, которые можно масштабировать на всю страну", – отметила председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

В рамках сотрудничества предусмотрено создание и проведение образовательных программ для представителей общественности, аналитическая поддержка, а также внедрение практических инструментов взаимодействия с ветеранами.

"Для нашего города политика в отношении ветеранов является одним из главных приоритетов. Мы развиваем ветеранские пространства, занимаемся реабилитацией наших ветеранов, развиваем спортивные и другие направления. Мы делаем всё, чтобы ветераны, вернувшиеся из зоны боевых действий, могли интегрироваться в мирную жизнь", – заявил мэр Каменского Андрей Белоусов.

В "Сердце Азовстали" подчеркивают, что именно громады являются ключевым уровнем возвращения ветеранов к гражданской жизни. Поэтому формирование сети ветеранско-ориентированных громад является важным шагом к созданию системной ветеранской политики в Украине.