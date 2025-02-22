'Сердце Азовстали' адаптирует американский опыт для усиления ветераноцентричности в украинских громадах

Украинские громады станут более ветераноцентричными благодаря новой инициативе, которую запускают "Сердце Азовстали", America's Warrior Partnership и Киевская школа экономики. В рамках проекта будет разработана образовательная программа для муниципалитетов, которая поможет создать комфортные условия для возвращения и интеграции военных в гражданскую жизнь. Американские эксперты поделятся лучшими практиками, а украинские громады адаптируют их к своим реалиям. Первыми участниками станут громады Киевской и Днепропетровской областей.

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"Главная идея в том, чтобы привлечь американский опыт, который сфокусирован именно на возвращении военных после службы к гражданской жизни. И на базе этого создать для конкретных громад дорожную карту с большой образовательной компонентой. То есть научить громады практикам, которые мы называем ветераноцентричность. Речь идет о том, что у нас есть определенные стигмы и боязни на уровне работодателей, локальных громад. Мол, когда военные вернутся, не очень понятно, как строить с ними отношения, какую роль они могут играть, какой у них потенциал. У американцев есть опыт. Безусловно, его нельзя просто привезти и передать нашим громадам, он должен быть адаптированным", – рассказала председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

Президент и генеральный директор America's Warrior Partnership Джим Лоррейн добавил:

"Мы приехали поддержать проект "Сердце Азовстали" для того, чтобы поделиться нашим опытом в разработке программ для ветеранов, в частности в работе с громадами. Я люблю Украину. И я искренне вверю в свободу Украины. Я тоже военнослужащий, и мое призвание – служить. И я хочу помочь избежать тех ошибок, которые в свое время допустили мы, развивая нашу программу".

На базе анализа ветеранских программ в украинских громадах и американского опыта будет разработана образовательная программа для муниципалитетов, как принимать ветеранов и помогать им адаптироваться и развиваться. Образовательным компонентом будет заниматься Киевская школа экономики.

"Мы очень рады быть вовлечены в проекты, связанные с ветеранами. Нас пригласили, как образовательного партнера, чтобы создать программу обучения для муниципалитетов, чтобы помочь ветеранам как можно быстрее вернуться в гражданскую жизнь. Наши защитники должны возвращаться с фронта достойно. В этом проекте у нас будет поддержка от американских коллег, которые приедут и сделают нам аудит, что уже делают в наших громадах, как мы встречаем ветеранов, как оказываем им поддержку. На основе этого аудита мы сможем составить нашу программу. И сделать это наилучшим образом, используя лучшие американские практики", – отметила руководитель офиса ветеранов KSE Татьяна Измайлова.

Пилотный проект будет реализоваться в двух громадах – Киевской и Днепропетровской областях, рассказала директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

"Мы выбрали именно эти две громады, потому что для нас важно высокое присутствие ветеранов и желание города развиваться в этом направлении. Мы знаем, что в обоих этих громадах уже есть определенные шаги относительно ветеранской политики: созданы хабы, проводятся постоянные встречи. И для нас важно посмотреть тот опыт, который уже есть в громадах, и предложить обучающие программы - как с привлечением наших американских партнеров, так и на опыте "Сердца Азовстали"", – заявила она.

Напомним, за три года Ринат Ахметов направил 1,6 млрд грн в поддержку защитников Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".