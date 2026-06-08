Sense Bank запустил новую флагманскую карту: собственные средства и кредитный лимит в одном продукте

Sense Bank совместно с Mastercard представил новую флагманскую карту Sense, которая позволяет пользоваться как собственными средствами, так и кредитным лимитом в пределах одной карты. Клиенты могут получать доход на остаток собственных средств или пользоваться кредитным лимитом со ставкой 0,01% годовых на покупки.

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Уникальность карты Sense в сочетании преимуществ, которые чаще всего доступны в разных банковских продуктах. Банк начисляет 3% годовых на остаток собственных средств ежемесячно, а также предоставляет кредитный лимит до 50 000 грн со ставкой 0,01% годовых на покупки. В отличие от большинства кредитных карт, где льготные условия действуют ограниченное время, ставка 0,01% годовых на покупки сохраняется постоянно.

"Мы видим, что клиенты все реже разделяют свои финансы на отдельные продукты для сбережений, ежедневных расходов или кредитования. Людям нужно одно простое решение, которое работает в различных жизненных ситуациях. Именно поэтому мы создали карту Sense – продукт, который позволяет одновременно пользоваться собственными средствами, получать доход на их остаток и при необходимости иметь доступ к кредитному лимиту на понятных условиях", – отметила Инна Тютюн, член Правления и директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank