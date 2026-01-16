Sense Bank открыл линию поддержки для военнослужащих и ветеранов

Sense Bank запустил отдельную круглосуточную линию онлайн-поддержки для военнослужащих и ветеранов российско-украинской войны, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к консультациям по финансовым вопросам и банковским сервисам.

Обратиться на линию поддержки можно по телефону 0 800 500 183. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов в пределах Украины, сервис работает круглосуточно.

На специализированной линии клиенты могут оперативно получить помощь по вопросам условий и тарифов по оформленным продуктам; комиссии, платежей и подключенных услуг; проверки операций по счету; консультации по оформлению льгот и тому подобное. В случае необходимости дополнительной проработки обращения специалисты банка скоординируют дальнейшие шаги и осуществят сопровождение клиента до полного решения вопроса.

"Для нас принципиально важно, чтобы военнослужащие и ветераны чувствовали уважение и поддержку. Мы создали отдельную линию связи, чтобы упростить доступ к банковским услугам, сэкономить их время и обеспечить качественные консультации с учетом реальных потребностей клиентов, благодаря защите и службе которых мы продолжаем работать", – отметил Игорь Мутка, директор департамента клиентского сервиса Sense Bank.

Sense Bank продолжает развивать сервисы с учетом потребностей военных и ветеранов и работает над тем, чтобы финансовые услуги были максимально доступными и понятными.