Sense Bank и Mastercard зафиксировали рост спроса на карты TRY для детей и подростков

Около 15 000 детских карт TRY уже оформлено клиентами Sense Bank и Mastercard после запуска проекта в августе 2025 года. Такой результат демонстрирует высокий спрос среди украинских семей на современные финансовые решения, которые помогают детям сформировать ответственное отношение к деньгам и уверенно делать первые шаги к собственной финансовой независимости.

Около 30% оформлений приходится на детей в возрасте 6-13 лет. Чаще всего родители открывают детям первые карты в 10–11 лет, когда появляются самостоятельные покупки и осознание собственной ответственности за расходы. Родители активно используют инструменты контроля – отслеживают транзакции, определяют разрешенные типы операций и устанавливают лимиты расходов.

Первые безналичные покупки юных пользователей преимущественно происходят в супермаркетах, кафе и на маркетплейсах. В то же время в Sense SuperApp уже работает функционал, который позволяет детям "зарабатывать" собственные средства, выполняя задания от родителей с денежным вознаграждением. Чаще всего это задачи по дому, творческие, учебные и развивающие активности. Например, дети могут "заработать" деньги за уборку в комнате, изучение нового стихотворения, написание рассказа, проведение семейной зарядки и тому подобное. Такой формат сочетает практический опыт с финансовым воспитанием.

В то же время более 70% всех оформленных карт TRY приходится на подростков в возрасте 14-17 лет, которые уже самостоятельно открывают карту и активно применяют ее для безналичных платежей и переводов средств. В Sense Bank отмечают, что удобные и безопасные финансовые инструменты дают молодежи возможность уверенно делать первые шаги к финансовой самостоятельности.

Чтобы поблагодарить пользователей карт TRY за доверие и активное использование, Mastercard вместе с Sense Bank запустили акцию: с 1 декабря 2025 года каждая покупка от 50 гривен автоматически участвует в розыгрыше iPhone 17 Pro. Всего будет разыграно 2 смартфона, а победителей будут определять ежемесячно – по итогам декабря и января. Акция продлится до 31 января 2026 года.

Детали условий участия доступны здесь.