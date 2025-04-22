'Сейчас в Украине формируется демократическая память': кандидат исторических наук Лягуша дал интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Каждый украинец будет жить с опытом войны даже после ее завершения. Уже сегодня в обществе формируется мощный запрос на мемориализацию, ведь оно стремится сохранить память об этих трагических событиях и героизме украинцев. О том, как Украина осмысливает травму войны и строит будущее, рассказал Антон Лягуша во время публичного мероприятия в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Антон Лягуша – кандидат исторических наук, декан факультета магистерских социальных и гуманитарных исследований Киевской школы экономики (KSE).

Издание "Историческая правда" опубликовало сокращенную версию разговора. Прочитать ее можно по ссылке.

Интервью с ученым модерировала Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова. Посмотреть полную версию беседы можно по ссылке.

По мнению Антона Лягуши, сейчас в условиях полномасштабной войны в Украине создается новая мемориальная культура. Пока это процесс без финальной точки – формируется новый словарь, появляются жанры, практики, эксперименты и стихийные мемориалы. Часто эта инициатива исходит именно от общества, а не со стороны государства. Этот процесс историк считает проявлением формирования демократической памяти.

"Мы создаем экспрессивный порядок памятования, потому что война - это не только потери, но и страх перед возможным уничтожением и желанием сохранить память", – подчеркивает Антон Лягуша.

Еще одним важным источником национальной памяти есть сохранение дневников войны. В частности, именно этим занимается Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Такие записи со временем приобретают большой исторический вес. Однако историк отмечает, что дневники – это прежде всего эго-документ, поэтому они всегда требуют осторожной интерпретации и понимания контекста.

"Там, где эго-документы – там всегда есть сложности: с интерпретацией, считыванием, пониманием контекста. Поэтому нужно иметь специальные навыки для того, чтобы правильно хранить эти документы, работать с ними и, что самое главное, правильно интерпретировать их", – отмечает Антон Лягуша.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свой – на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0800509001.