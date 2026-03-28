Сейчас так не делают: 3 лайфхака родом из СССР

Многие бытовые хитрости, которыми пользовались наши бабушки, сегодня несправедливо забыты. Во времена дефицита и ограниченных ресурсов люди придумывали простые, но гениальные способы облегчить ежедневную рутину.

Эти методы базировались на элементарных законах физики и химии, поэтому они не теряют своей актуальности и сейчас. Часто вместо дорогих средств или специальных устройств достаточно использовать подручные предметы, которые есть в каждом доме

OBOZ.UA предлагает вспомнить три полезных совета из прошлого, которые помогут сэкономить время и средства.

Экономия воды с помощью кирпича

Сегодня, когда тарифы на коммунальные услуги постоянно растут, старый метод уменьшения расхода воды в туалете снова становится актуальным. Суть лайфхака заключается в том, чтобы положить внутрь сливного бачка обычный кирпич или другой тяжелый предмет, который не растворяется. Это позволяет уменьшить объем воды, который набирается в резервуар, при этом имеющегося давления остается вполне достаточно для эффективного смывания. Такое простое решение помогает значительно сократить ежемесячные показания счетчика.

Термический метод открывания банок

Плотно закрытая полиэтиленовая крышка часто становится настоящим вызовом, особенно если под рукой нет специального ключа. В советские времена женщины решали эту проблему без посторонней помощи с помощью тепла. На крышку сверху ставили горячую кастрюлю и держали ее несколько минут. Под воздействием высокой температуры пластик становился эластичным и мягким, что позволяло снять крышку легким движением руки.

Глубокая очистка расчесок

Даже самые современные стайлеры и щетки для волос быстро накапливают на себе пыль, остатки укладочных средств и себум. Советские модницы имели проверенный способ, как отмыть расческу без лишних усилий. Грязный аксессуар погружали в раствор теплой воды с добавлением небольшого количества стирального порошка. После непродолжительного замачивания вся грязь легко растворялась и отходила от щетинок сама по себе, после чего оставалось лишь сполоснуть вещь проточной водой и высушить.

