Сейчас могут шокировать: бытовые привычки, которые были распространены в СССР

Бытовые привычки времен СССР часто кажутся современному поколению странными, причудливыми или даже экстремальными. Молодежь не понимает, зачем придумывать старым и изношенным вещам новое применение, пока они не превратятся в прах.

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Однако за таким подходом стояла суровая советская реальность с ее тотальным дефицитом всего, вынужденной экономией даже в обеспеченных семьях и нехваткой любых ресурсов. Когда в магазинах не было элементарных вещей, а каждая копейка считалась, люди изобретали потрясающие способы использовать в быту даже остатки от остатков. OBOZ.UA вспоминает, как это было.

Стирка и повторное использование полиэтиленовых пакетов

Яркие полиэтиленовые пакеты (особенно с импортными логотипами) считались чуть ли не престижным аксессуаром, поэтому их берегли месяцами. После использования их тщательно мыли с мылом, полоскали и развешивали сушиться на веревках в ванной или на кухне рядом с бельем.

Штопка капроновых колготок с помощью волос

Капроновые колготки в СССР были в огромном дефиците и стоили дорого, поэтому выбрасывать их из-за первой же "стрелки" считалось расточительством. Для ремонта использовали тонкую иглу и человеческий волос, подобранный под цвет капрона, ведь обычные нитки были слишком толстыми и заметными – оставляли грубые швы

Покупка продуктов мешками

Воспоминания о голодных годах и страх перед пустыми полками магазинов заставляли людей скупать основные продукты килограммами. Мешки с сахаром, мукой и макаронами стояли в углах комнат, на балконах, в подвалах или под кроватями. Помимо, собственно, хранения, хозяевам приходилось также заботиться о защите запасов от вредителей.

Использование старых газет множеством способов

На чём в СССР не экономили, так это на выпуске газет. Поэтому газетная бумага, которая была в свободном доступе, заменяла людям множество современных бытовых товаров. Газеты использовали в качестве туалетной бумаги, ими протирали окна до блеска, застилали полки в шкафах от пыли и даже выравнивали ими стены во время ремонта вместо шпатлевки и штукатурки.

Хрусталь в серванте "для красоты"

Современному человеку сложно объяснить, зачем покупать посуду, чтобы потом ею не пользоваться. Однако тяжелые хрустальные салатницы и фужеры были главным украшением советской гостиной и символом благосостояния. Все это сокровище годами пылилось за стеклом серванта, и прикасаться к нему разрешалось только на Новый год или по случаю крупных юбилеев – в будни семья ела из обычных дешевых тарелок.

Использование авосек для замораживания за окном

Сейчас холодильник покупают на кухню едва ли не в первую очередь, а в СССР это устройство было далеко не в каждой семье. А тем более с большой морозильной камерой. Поэтому зимой мясо, сало или пельмени складывали в сетчатую сумку-авоську и вывешивали прямо за форточку – мороз на улице бесплатно выполнял роль бесплатного рефрижератора.

Перешивание старой взрослой одежды на детскую

Купить хорошую детскую одежду в магазинах было практически невозможно из-за скудного ассортимента. Если вообще удавалось найти что-то в продаже. Поэтому мамы и бабушки распарывали старые пальто, плащи или платья, выворачивали ткань наизнанку и по выкройкам из журналов шили малышам новые куртки и костюмы.

Хранение лука в старых чулках

Чтобы запасы лука на зиму не гнили и не занимали много места, люди придумали оригинальный подвесной органайзер. Луковицы плотно заталкивали в капроновые колготки, завязывая узлы между ними, и вешали эту длинную конструкцию на кухне или в кладовой.

Разведение остатков мыла

Остатки твёрдого мыла (обмылки) в СССР никто никогда не выбрасывал. Их собирали в баночку, заливали тёплой водой и настаивали, получая самодельное жидкое мыло для мытья рук или стирки носков. Иногда обмылки просто склеивали вместе, формируя новый разноцветный брусок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие нищенские привычки времён СССР до сих пор мешают людям навести порядок в жизни.

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