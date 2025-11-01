Сейчас бы назвали безвкусицей: о каких модных вещах мечтали в СССР

Сегодня мода легко меняется – от минимализма до винтажа, от спортивного стиля до изысканных платьев. Но еще несколько десятилетий назад для миллионов советских женщин любая "заграничная вещь" была мечтой.

Во времена дефицита и спекулянтов мода превратилась в охоту, а фантазия – в главный инструмент стиля. OBOZ.UA рассказывает, какие модные в советскую эпоху вещи сейчас считают безвкусицей.

Пиджаки с гигантскими подплечниками

Символ эпохи – массивные пиджаки с накладными карманами, геометрическими узорами и широкими плечами. Моду на них принесли телезвезды дискотек и советские копии западных шоу. Такие пиджаки шили из синтетики, украшали яркими кнопками или даже пайетками.

Пластмассовые серьги-"тарелки"

Конец 1980-х – эра гигантских пластиковых украшений всех цветов радуги. Кружочки, сердечки, треугольники и цветочки из дешевого полимера заполонили советские базары. Чем больше – тем лучше.

Теперь подобные серьги можно найти на маркетплейсах под тегом vintage jewelry, но уже как ироничный аксессуар.

Пляжные сумки – на все случаи жизни

В советской провинции 1980-х было два типа сумок: "на каждый день" и "на выход". Когда же на прилавках появились яркие "клеенчатые" сумки, их сразу объявили универсальными: туда вмещались и документы, и картошка, и косметичка. Лишь позже модные журналы объяснили: за рубежом такие сумки носят только к морю.

"Коки" и "бараны": эпоха больших причесок

Ни одна советская мода не обходилась без причесок, которые бросали вызов физике. "Кок" – это высокая стоячая челка, зафиксированная пивом. Другая классика – "баран" – химическая завивка, превращавшая голову в облако мелких кудрей. Интересно, что "барана" делали даже парни – тогда это называлось "западная мода".

Комбинированные юбки из джинсов и занавесок

Когда старые джинсы начинали рваться, их не выбрасывали. Просто пришивали подол из любой ткани, что попадется под руку: тюль, занавеску, кусок ситца.

Лосины – под длинную юбку

В первые годы моды на лосины считалось неприличным носить их без прикрытия. Поэтому девушки надевали яркие эластичные брюки под длинные широкие юбки. Самые модные цвета – фуксия, изумрудный, лимонный.

Лосины появлялись в продаже редко, стоили дорого, поэтому становились предметом гордости.

